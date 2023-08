Tras dejar Televisa por TV Azteca, Ricardo Casares estalla en contra de Anahí en 'La Isla'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado Televisa para buscar nuevos retos e integrarse a TV Azteca, la famosa y muy polémica estrella de realitys, Anahí Izali, recientemente se encuentra en el ojo público, debido a que ya tuvo su primer pelea en La Isla: Desafío en Turquía, por lo que el famoso presentador, Ricardo Casares, acaba de emplear su cuenta de Twitter para arremeter en su contra por este motivo.

Como se sabe, Izali comenzó su carrera siendo muy joven, saltando a la fama dentro de Acapulco Shore, pero tras varios años la joven despuntó en México con el reality deportivo de la empresa San Ángel, Guerreros 2020, donde duró solamente un par de semanas, pues no se destacó mucho atléticamente, aunque intelectualmente demostró que era impresionante, pero tras esto dio mucho de que hablar durante su tiempo dentro de la primer temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo.

Y ahora, Anahí está lista para otra televisora, debido a que al estar tan cerca del gran estreno de la nueva temporada del reality antes mencionado, la mañana del pasado jueves 17 de julio se reveló que la influencer de las redes sociales sería una de las participantes que ya estaban en tierras turcas para demostrar de que está hecha y que prometía sorprender con sus habilidades de supervivencia, buscando el primer lugar.

Anahí en Guerreros

Finalmente, después de tantas semanas, el tan esperado estreno de La Isla finalmente se realizó el pasado lunes 28 de agosto, en el que se destaparon a todos los participantes, como Teo de Pepe y Teo, y se reafirmó los informes de Anahí en el reality, en el cual ya se vio envuelta en su primera polémica, dejando a más de uno molesto y sorprendido de los espectadores de este programa, como Casares.

El presentador de Venga la Alegría desde que se anunció el regreso del programa se declaró un gran fan y que no se perdería ningún episodio, además de recordar las anécdotas de cuando él formó parte de esta experiencia, por lo que evidentemente no se perdió su estreno y no dudo en arremeter en contra de Anahí al ver que ya estaba molesta con sus compañeros y alegando que estaban en su contra.

Por este motivo el expresentador de Ventaneando mediante un video dijo que apenas van cinco minutos de que comenzó el programa, que como puede estar ya en esas condiciones y estar tan estresada y molesta con el resto, negando desaprobatoriamente con la cabeza, concluyendo que esas actitudes le convenían al equipo al que le apostaba debido a que así se dividía el suyo.

