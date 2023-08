VIDEO: Paola Suárez le lanza una mentada a Marlon Colmenarez en pleno show

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Wendy Guevara anunció su participación en La Casa de los Famosos México, Paola Suárez no ha dejado de apoyarla y se encargó de enviarle porras, así como de lanzar campañas en redes sociales, pero si algo no la tiene contenta es la mistad que tiene con Marlon Colmenarez, a quien de aprovechado no lo ha bajado.

La rubia ha demostrado tenerle un gran cariño al venezolano, razón por la que a lo largo de las grabaciones no dejó de mencionarlo y pedía que fuera a darle mensajes de cariño, aunque pasaron semanas y brillaba por su ausencia, razón por la que 'Las Perdidas' lo buscaron para que se uniera con ellas a gritarle desde las afueras del inmueble, a lo cual se negó argumentando que era muy lejos.

No obstante, cuando la producción lo invitó a entrar al foro aceptó de inmediato y eso hizo pensar a Paolita que su interés era acaparar reflectores, por lo que fiel a su estilo no se guardó nada y arremetió en su contra, lo cual provocó que muchos usuarios se le unieran y le llovió hate del que hasta la fecha no se ha podido librar.

ESPECIAL

Ahora que Wendy salió del proyecto, Marlon la puso al tanto y en un video pidió que no hablaran más de él, asegurando que su amistad es auténtica, por lo que incuso exigió disculpas ya que sintió que su imagen se vio afectada, pero se quedó esperando ya que nadie se mostró dispuesto a retractarse de su opinión.

Después de una intensa guerra de memes entre Suárez y Colmenarez, la integrante del 'Team Infierno' quiso poner límites y habló con ambos con la intención de que se respeten, pues no quiere perder la amistad de ninguno de los dos, así que tuvieron que aceptar y prometieron ya no hablar el uno de otro.

Paola Suárez insulta a Marlon

Aunque enredes sociales le han seguido preguntando acerca del bailarín, Paola Suárez ha esquivado el tema, pero en una de sus resientes presentaciones no se aguantó las ganas de recordarle a su progenitora, pues mientras se encontraba en el escenario resaltó que México no lo quiere y cuando alguien del público gritó: "¡Qué chin… a su madre!", Paola no pudo evitar reírse.

Da clic para ver el video

También, aseguró que con el odio del público tiene, así que tomó una botella para motivar a que todos brindarán y se unió al gritar: "¡Qué chin… su madre el perro!", mientras la gente gritaba "cara de pug", burlándose del aspecto físico de Marlon Colmenarez, quien hasta la publicación de esta nota no ha reaccionado.

Fuente: Tribuna