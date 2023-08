Ciudad de México.- Parece ser que las controversias en La Casa de los Famosos México no se terminan dentro de las paredes de la mansión, puesto hace unos días trascendió la noticia de que el conductor de la post-gala del mencionado reality show, Mauricio Garza, y Apio Quijano sostuvieron un tremendo pleito, puesto el presentador habría interrumpido en diversas ocasiones al cantante de La Calle de las Sirenas, a quien cuestionó constantemente sobe las estrategias de los equipos que se formaron.

Esta situación derivó en que ambos individuos comenzaran una discusión verbal y las cosas terminaron por escalar cuando corrió al hermano de Federica Quijano del foro de la Casa de los Famosos. Después de esto, Apio utilizó su cuenta de TikTok para lanzar un video en el que declaraba que no volvería a las galas o post-galas, porque no le agradó la manera en la que fue tratado por Mauricio Garza.

Casi 24 horas después de estos hechos, el conductor compartió un comunicado a través de sus historias de Instagram, en donde se disculpó, no solo con Apio Quijano, sino también con la audiencia de VIX, argumentando que había tenido un muy mal día y no supo reaccionar, lo que lo llevó a poner a sus compañeros y a los televidentes una situación "incómoda", la cual terminó por salirse de sus manos.

Crédito: Instagram @mauriciogarza_

Un día después de que Mauricio compartió el comunicado, Apio Quijano concedió una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, donde habló del tema del conductor de la post-gala de La Casa de los Famosos y comentó que ambos tenían una excelente relación, por lo que se sentía con la "libertad" de poder hablar con él abiertamente, también mencionó que era consciente de que se trataba de un lugar donde sería criticado, pero también consideró que, al tratarse de uno de los habitantes de la mansión, podría defenderse.

Luego de ello declaró que su primera impresión cuando todo sucedió es que se sintió "agredido", puesto se percató que la forma en la que lo trató Mauricio era una muy diferente a como ocurriría sino estuvieran frente a las cámaras, lo que empeoró la situación. Finalmente, Quijano detalló que sí acepta la disculpa de su amigo, pero dejó entrever que no considera que se traten de palabras sinceras.

De acuerdo con lo dicho por Apio, él considera que, dado a que ambos mantuvieron una relación amistosa con meses de antelación, Mauricio podía perfectamente disculparse de frente, hecho que sí terminaría por convencerlo, puesto la manera en la que procedió lo hace creer que únicamente hizo todo por compromiso y no porque de verdad creyera que tenía que hacerlo, por lo que optaría por tomar su "distancia".

"Yo acepto la disculpa. Creo que por el hecho de que nos conocemos va a ser mucho más honesta para mí que me lo diga de frente. No con una pantalla. No con una cámara. Sino desde un lugar más honesto, muchas veces escribirlo puede llegar hasta sentirse algo obligado. Creo yo desde mi trinchera puedo decir (que) agradecería más que me lo dijera él. En donde no hay cámaras y decirme el porque reaccionó de esa manera. Ya no me siento como en casa y se sentiría algo forzado, por eso prefiero mantener mi distancia."