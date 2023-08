Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido cantante, Charly López, en una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, no dudo en arremeter en contra de su exesposa, la reconocida presentadora, Ingrid Coronado, misma a la cual hundió con sus declaraciones, mismas en las que sin miramientos la tacha de traidora y expresa que la viuda de Fernando del Solar, la maestra de yoga Anna Ferro, es quién merece tener el departamento que se disputan actualmente.

Ya hace más de un año que lamentablemente Fernando perdió la vida a causa de una neumonía, y los escándalos siguen rodeando su triste deceso, debido a que desde ese momento Ferro se ha encargado de mes con mes hablar de su tristeza ante la ausencia de su esposo, a demás de verse envuelta en una pelea legal con Ingrid por temas de la herencia y un departamento que le pertenecería a los hijos del presentador de Sexos en Guerra y no a Anna.

Dicha batalla por los por menores del testamento del difunto presentador han estado en un estira y afloja, dado a que hay muchas divisiones de opiniones, y aunque inicialmente todo indicaría que Anna tendría todas las de ganar, ahora amigos del expresentador del programa Hoy han señalado que Coronado no está pidiendo nada fuera de lo que le corresponde y que le pertenece, dejando en claro que Ferro debe desalojar el departamento en el que está.

Pero ahora, la mañana de este jueves 3 de agosto en vivo del matutino de TV Azteca se ha transmitido una entrevista en el que el exesposo de Ingrid se pone completamente a favor de la viuda de Del Solar, declarando que su pensamiento venía desde la empatía, pues considera que Fernando le dejó el departamento a sus padres y que después pasaría a sus hijos, declarando que era lo más justo y lo más empático.

Con respecto a si Coronado no dejaría ver a la mamá de Fernando a sus nietos, este señaló que ella era así, traicionada por la espalda, expresando: "Con todo lo que yo he vivido puedo decir que la señora es capaz de cualquier cosa, no puedo hablar más porque no me compete, yo hablo de lo mío, a mí se me hizo raro lo que hizo conmigo... Te esperas una puñalada por la espalda, pero siempre viene de la persona más cercana".

Finalmente, le mandó un contundente mensaje en el que le señaló: "Si ella cuando salió de Garibaldi no tenía nada, entonces que no me venga a decir ahora que era la que pago toda la casa y que casi casi me mantuvo, yo cuando compré la casa, ella no tenía dinero para hacerlo, no tenía ni siquiera para una cuarta parte de la casa, yo espero que los hijos de Fernando estén bien, que mi hijo esté bien y que a ella le vaya como le tenga que ir".

