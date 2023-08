Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha desatado un fuerte drama debido a que el famoso actor y muy polémico influencer regiomontano, Poncho de Nigris, no tuvo pelos en la lengua ni miramientos al momento de decirle "mujerzuela" a la reconocida boxeadora y deportista, 'La Barby' Juárez, además de también haber explotado en contra de La Casa de los Famosos México y su organización de nominaciones.

El pasado miércoles 2 de agosto, al igual que cada semana, se vivió la gala de nominación, misma que será la última, dónde los seis últimos integrantes de la emisión regresaron a la dinámica de entrar al confesionario y mencionar a quienes eran los que querían darle los puntos para que se fuera a la sentencia en espera de que el público les permitiera mantenerse hasta la final o simplemente ser el expulsado de la semana.

Pero, contrario a otras ocasiones, la producción a cargo de Rosa María Noguerón decidió que en esta ocasión serían tres los nombrados por cada participante y los puntos que le daban o quitaban sería a cargo de una ruleta en la que había la opción de darle de 1 a 3 puntos o de restarle de -1 a -3, siendo esto a la suerte de cada uno al momento de girar la ruleta, lo que para muchos fue considerado una trampa.

Y al igual que el público, el famoso intérprete de La Cobra no tuvo miramientos al señalar que no estaba para nada conforme con la situación, señalando que no entendía pues así no había una estrategia como tal y todo era a la suerte, destacando que así no se valía, hecho que fue completamente ignorado por la 'Jefa' que simplemente le dio las órdenes sobre qué era lo que tenía que hacer para la dinámica.

Y aunque la 'Jefa' solamente se quiso centrar en las puntuaciones que se recibiría, el esposo de Marcela Mistral, al dar el primer giro a la ruleta dejó salir toda su inconformidad y dijo: "ya mejor denle el premio a la mujerzuela esa", despertando la indignación de varios de los millones de espectadores del famoso reality show, los cuales señalaron que deberían de reprenderlo por expresarse así de una mujer.

Pero hubo quienes señalaron que él solamente estaba hablando por todos los que veían el programa, afirmando que se sentían igual de indignados que De Nigris por esta trampa que se estaba haciendo con la presunta idea de beneficiar a 'La Barby' y perjudicar a los del team 'Infierno', aunque la realidad fue diferente, debido a que fueron muy pocas las sumatorias para los del mencionado equipo y muchos para la pugilista.

