En medio de un ataque de 'esquizofrenia', Wendy Guevara revela que no quería entrar a 'LCDLFM'

Ciudad de México.- No cabe duda que Wendy Guevara se ha convertido en toda una celebridad desde su ingreso en La Casa de los Famosos México, puesto si bien, ella ya contaba con gran relevancia a través de las redes sociales y por medio de TikTok, la realidad es que, la 'Perdida' logró ganarse el corazón de la enorme audiencia de La Casa de los Famosos México por su gran carisma y las ocurrencias que hacía para mantenerse entretenida y divertir a los televidentes.

Sin embargo, en días recientes trascendió un video de TikTok publicado por el usuario santi_basu_of, en donde se puede ver a la influencer en uno de sus momentos esquizofrénicos. En él, se le puede mirar fijamente hacía la cámara; es entonces que alguien le dice que "come por ansiedad", a lo que la perdida responde que ella no padece dicho trastorno y recalca y ella come de esa manera normalmente.

Luego de ello, la amiga de Poncho De Nigris y Sergio Mayer declara que se siente como una "loca" y comienza a moverse erráticamente. Segundos después, la infuencer declara "Ay suéltenme... Ay no quiero ir a la casa". Si bien, esto podría parecer un tanto perturbador, la realidad es que todo se trataba de una broma que la propia Wendy preparó en el temporada que se mantuvo en aislamiento, previo al comienzo del reality show.

Y es que, según algunos informes, Wendy habría pasado por momentos complicados cuando estaba aislada en la habitación de un hotel, no porque tuviera ataques de esquizofrenia, sino porque se aburría bastante, al grado en el que decidió ponerse a platicar con la almohada. Como era de esperarse, el mencionado videoclip causó varias reacciones entre la audiencia, puesto hubo quieres consideraron que algo malo le había pasado; mientras que otros más se rieron bastante por lo ocurrido.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara Venegas, mejor conocida como Wendy Guevara es una reconocida figura en plataformas como YouTube y TikTok, saltó a la fama luego de que compartió un video junto a una de sus amigas, en donde aseguraban que se habían perdido en un cerro de Guanajuato, de ahí es que surgió el nombre de Las Perdidas, proyecto que fundó junto a sus amigas Paola Suárez y Kimberly Irene.

El mencionado video (mismo que grabó junto a Paola Suárez) ganó un gran reconocimiento por parte de la gente, al grado en el que fueron invitadas a los Premios MTV Millennial Awards, donde obtuvieron el galardón a los videos más virales de Internet. Derivado de esto, Wendy decidió aprovechar la fama que le dio el video que compartió con su amiga y abrió su propio canal en YouTube.

