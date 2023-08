Ethan Slater habría iniciado su amorío con Ariana Grande cuando aún estaba casado con su exesposa

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Desde hace poco más de 2 semanas, la estrella pop, Ariana Grande ha estado en el ojo del huracán desde que trascendió la noticia de que se divorciaría de su esposo, Dalton Gomez, con quién estuvo casada durante 2 años; sin embargo, nada preparó a sus fans para lo que se vendría días después, puesto la cantante de 7 Rings mantenía un romance furtivo con su co-protagonista de Wicked.

Esta noticia era, por si misma, escandalosa, puesto la nueva pareja de Grande fue identificada como el actor de Broadway , Ethan Sltaer, quien dio vida a 'Bob Esponja' en el musical homónimo y quien hasta antes del rodaje de la mencionada película estaba felizmente casado con una mujer identificada como Jay, con quien meses atrás tuvo a un bebé. Esto habría dejado muy mal parada a la actriz de Victorious.

Luego de que esto salió a la luz, algunas fuentes cercanas a Ariana y Ethan hablaron con algunos medios de comunicación para declarar que la pareja no se formalizó hasta Slater terminó con su esposa, pero nuevas declaraciones indicarían todo lo contrario. Durante la jornada de este jueves, 3 de agosto, salió a la luz una entrevista del medio británico Daily Mail, donde aseguraban que ambos habrían iniciado su romance antes de que el protagonista de 'Bob Esponja' concluyera su matrimonio.

Según declaraciones de algunas personas, quienes se cree, trabajan para el staff de Wicked, la pareja habría sido descuidada, puesto se les llegó a ver "uno encima del otro", mientras Ethan continuaba "felizmente casado" con Jay. La fuente declaró ambos fueron vistos en situaciones comprometedoras en, al menos, 2 ocasiones a comienzos de este año, lo que significaría que no solo Slater fue infiel, sino que Ariana también.

La primera ocasión que fueron vistos juntos fue durante la fiesta de los Oscar de Michelle Yeoh, protagonista de la película Todo, en todas partes al mismo tiempo. Según el informante, ninguno de los dos paraba de besarse o abrazarse, lo que despertó las sospechas de que los novios serían infieles con sus respectivos esposos; sin embargo, la anfitriona de la fiesta tomó una fotografía de los supuestos novios y no se les aprecia en modo romántico, lo que de alguna manera desmiente las declaraciones del informante del Daily Mail.

Una segunda fuente habló para el medio estadounidense Page Six y aseguró que la pareja no comenzó a salir hasta que Ethan se separó de Jay, incluso aseguró que hubo un tiempo en el que Grande y Slater terminaron su relación, porque ambos decidieron comprometerse con sus respectivos matrimonios y simplemente fingirían que no había ocurrido nada entre ellos para poder continuar con sus esposos, pero al final las cosas no funcionaron.

Fuentes: Tribuna