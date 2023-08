Fernando Corona estuvo a punto de ser detenido por ir a lanzarle porras a Wendy Guevara en 'LCDLFM'

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha alcanzado el éxito que no había tenido ningún otro reality en los últimos tiempos, así que es tal el furor que han causado los concursantes que el público incluso se ha dado a la tarea de ir a las afueras de las instalaciones del inmueble para apoyar a sus favoritos, así que el cantante Fernando Corona no quiso ser la excepción.

El intérprete de grupero es muy amigo de Wendy Guevara, así que decidió ir a lanzarle muestras de cariño y mostrarle el corrido que compuso en su honor, mismo que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y ha tenido buena aceptación de parte del público ya que a dos semanas de haberse estrenado reúne miles de reproducciones, así como comentarios positivos.

Fer destacó la divertida y autentica personalidad de la integrante del clan de 'Las Perdidas', así como algunas de las frases que ha hecho famosas dentro del programa de Televisa, asegurando que se ha ganado el cariño de todo el mundo, razón por la que quiso que escuchara su tema y desde su automóvil colocó una bocina, además de que le lanzó porras y mensajes con otras personas que se encontraban en el lugar.

Instagram @soyfercorona

A través de sus redes sociales, Fernando mostró su hazaña, pero por poco y termina tras las rejas ya que la policía de tránsito que se encuentra 24/7 fuera de La Casa de los Famosos México le llamó la atención por ir a causar desorden, aunque se desconoce qué fue lo que ocurrió ya que no documento más, pero todo parece indicar que no paso a mayores ya que esta mañana se presentó al programa Hoy como invitado.

Estoy afuera de La casa de los Famosos México, aquí me van a traer a la policía porque me puse a gritar y puse el corrido a todo volumen y me van a llevar al bote, esto lo estoy grabando antes de que llegue la patrulla, ya el oficial ahí pidió refuerzos así que pidan por mí o vayan a sacarme del tambo, pero por lo menos la Wendy ya escuchó", dijo Fernando Corona.