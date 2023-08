Internautas aseguran que Natanael Cano es el nuevo Freddie Mercury; esta sería la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que nadie pueda dudar que Natanael Cano se ha convertido en todo un fenómeno de los corridos tumbados bélicos, cuyo éxito solo es comparable con el del cantante, de 23 años, Peso Pluma. Sin embargo, en fechas recientes ocurrió algo que provocó que algunas personas compararan al intérprete de canciones como Pacas de Billetes y Como es arriba es abajo con el astro del rock británico, Freddie Mercury.

Resulta ser que el cantante de Mi Bello Ángel fue captado en pleno escenario dando lo mejor de sí, pero... no lucía como lo hace habitualmente y es que, los cantantes de este subgénero del regional mexicano suelen vestir de una manera sumamente característica en la que dejan en claro que el lujo siempre los acompaña, por lo mismo suelen utilizar largas cadenas de oro, sudaderas y suéteres holgados, así como, en ocasiones, les cuelgan cangureras (riñoneras) de los hombros.

Pero este no fue el caso de Natanael que dicha ocasión dejó todo esto de lato para llevar un 'look' completamente minimalista con una camiseta sin mangas blanca y completamente lisa, un pantalón de mezclilla y unos tenis; el mencionado 'outfit' lucía bastante similar al que llegó a utilizar el vocalista de Queen, Freddie Mercury, cuya agrupación lanzó varios éxitos que pasaron a la historia, como I Want To Break Free, Bohemian Rhapsody o Killer Queen.

Pero esto no fue todo, ya que, en las imágenes se podía apreciar que Natanael Cano estaba cantando de una manera bastante similar a como lo hizo Freddie Mercury en una de sus presentaciones; en la fotografía se aprecia cómo está sosteniendo el micrófono por lo alto, mientras ambos parecen tener la misma emoción de entrega hacia la música y el público. Es gracias a esto que la gente no dudó en comenzar a compararlos.

Las redes sociales se llenaron de mensajes en el que aseguraban que Natanael Cano había escrito el tema "rapsodia tumbada", así como también hubo quienes destacaron que solo el intérprete de corridos podía tener un gran parecido con Mercury. De la misma manera hubo quienes se molestaron por esta comparación, argumentando que el sonorense jamás podría llegar al talento del cantante de We Will Rock You.

¿De qué murió Freddie Mercury?

Freddie Mercury fue el vocalista y líder de Queen, una de las bandas más exitosas e influyentes de la historia del rock. Su voz, su carisma y su talento lo convirtieron en un artista único y admirado por millones de personas. Pero su vida también estuvo marcada por la tragedia. Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, cuando tenía 45 años. La causa de su muerte fue una bronconeumonía provocada por el sida, una enfermedad que mantuvo en secreto hasta un día antes de su fallecimiento.

