Ciudad de México.- Ahora que Luis Miguel anunció su regreso a los escenarios luego de años alejado de los reflectores, su nombre ha vuelto a resonar en el mundo de la farándula y más allá del furor que causó la noticia de su nueva gira, también han resurgido algunas de sus polémicas y Victoria D’Apice, quien fuera su modelo se ha dedicado a hacer fuertes declaraciones al respecto.

Fue en exclusiva para el programa De Primera Mano, donde la artista que figuró en el sencillo titulado Suave, confesó que después de una estrecha amistad con el cantante de más de cinco años, pudo conocer algunos de sus más grandes secretos, entre ellos la lista de celebridades que estaban cancelados por él, pues simplemente no los soportaba y algunos de los motivos era la competencia que representaban para él.

Estos famosos nunca figuraban en las grandes celebraciones de 'El Sol de México' y hasta la fecha nunca se les ha visto que tengan algún tipo de comunicación: "Todos siempre, menos Ricky Martin, menos Cristian Castro, porque eran las picas, (la rivalidad) exacto, era el Boca vs River, Chayanne tampoco, ningún amigote de esos", contó la argentina.

Al cuestionarle a Victoria si estos cantantes eran como una sombra para el intérprete de La incondicional, ella explicó que no ha tal grado ya que LuisMi sabe lo que tiene, pero habría uno de ellos que supuestamente lo ponía a temblar: "Para Micky no había ninguna comezón, más que Ricky, yo creo que Ricky Martín sí, aunque quizás no lo admitiera, pero ese sí. Los demás no eran ni su target", aseguró la modelo.

De las declaraciones de Victoria D’Apice no hay algo que pueda documentarlo, pues ella misma reconoce que durante los eventos y vida de Luis Miguel nunca se hablaba del puertorriqueño, pero asegura que era algo evidente ya que en ese momento los dos estaban en la cima de sus carreras, mientras que de Cristian Castro incluso en su bioserie se aborda el tema de su rivalidad.

Por su parte, el intérprete de Livin' la Vida Loca tampoco ha realizado alguna declaración acerca de Luis Miguel, pues es uno de los artistas más herméticos de la industria y de los que poco se ven involucrados en problemas, así que de ser correcto que era considerado como un gran rival, lo más seguro es que ni estaba al tanto.

Retomando la gira de Luis Miguel, el cantante arranca con su primer show este mismo 3 de agosto en Buenos Aires, pero también recorrerá otros países latinoamericanos incluyendo México, donde se presentará el próximo 14 de noviembre en Monterrey, para seguir con presentaciones en Ciudad de México y continuar con conciertos en Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca y, por último, en Guadalajara, Jalisco.

Fuente: Tribuna