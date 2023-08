Comparta este artículo

Ciudad de México.- La modelo Victoria D'Apice, confesó durante una charla que vivió un momento de terror junto a Luis Miguel y sus dos hermanos, Alejandro Basteri y Sergio Basteri. La argentina que participó en el videoclip de la canción Suave, narró al programa De Primera Mano el momento en que creyó que tanto ella como el artista y sus allegados iban a perder la vida durante un viaje en avión.

Volvíamos a Acapulco, y casi nos accidentamos. No sé bien qué pasó, pero empezamos a escuchar gritos, empezamos a bajar muy forzosamente, había un clima espantoso, le decían al piloto que no podía aterrizar, que no estaba habilitada la pista y el tipo intentaba igual, lo hizo tres veces, subíamos y bajábamos muy abruptamente", inició su relato.

Sobre las personas que iban en el vuelo, Victoria comentó: "Lloramos, estaba el Doc., estaba Sergito, el hermano chiquito, bueno ahora ya no es chiquito, que tiraba agua bendita y tiraba angelitos, porque era muy sen, y yo no sé si estaba en una película de terror de Luis Miguel o en la vida real, yo estaba con Alfredo Gatica (actor) y le decía 'yo no me quiero morir'".

De acuerdo con la modelo, el incidente solo quedó en una fuerte anécdota para los presentes, y el cantante tomó más medidas para su siguiente vuelo: "Terminamos aterrizando bien, nos tuvimos que quedar esa noche en Laredo, y al otro día ya no era su avión privado, él había alquilado otro avión, era mucho más grande con servicio, azafatas, una cosa hermosa. Privado alquilado, mucho más top, más grande, más todo, yo creo que Luis se asustó mucho, no sé qué fue lo que pasó ahí".

Tras el susto que vivió, Victoria no volvió a reencontrarse con el llamado 'Sol de México', pues el intérprete sostuvo una diferencia muy desagradable con Alfredo Gatica, pareja de la modelo y mánager de Luis Miguel en ese instante. "Para mí eran celos con el amigo, o sea, con Alfredo, se dijeron un montón de cosas. Él iba a aparecer en el casamiento, [Micky] estaba invitadísimo, él iba a ser el padrino del casamiento, luego no fue", contó D'Apice.

Al ser cuestionada sobre si su exesposo fue retratado en la bioserie de LuisMi, Victoria confesó: "Podría ser uno de los personajes, porque no puede ser que no lo pongan en la serie; sin embargo, ese personaje que se parece por momentos, termina siendo una persona que le hace algo mal por otras, y entonces ese no es Alfredo, porque Alfredo es una persona muy recta y siempre fue muy recto con 'Micky'. No encontraba la realidad que yo viví".

Finalmente, Victoria D'Apice confesó que años más tarde, y ya divorciada de Gatica, tuvo una relación muy cercana, pero con Alejandro Basteri. "En realidad no solo éramos intimísimos amigos con Alex, y andábamos de acá para allá, siempre, todos los fines de semana, [salí con él] poquito, hubo unos besitos, una relacioncita, mini... de amigos con derechos", declaró al respecto.

Fuente: Tribuna