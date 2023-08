Nicola Porcella ruega al público de 'LCDLFM' que vote por Wendy Guevara: "No se me puede ir"

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está a nada de llegar a la gran final, razón por la que la tensión se ha apoderado de los integrantes y Nicola Porcella decidió adelantarse, así que aprovechó las cámaras para pedirle a todos los fans del 'Team Infierno' que salven a Wendy Guevara, pues asegura que no puede vivir sin ella y si la eliminan la pasaría muy mal.

Fue el miércoles 2 de agosto cuando 'La Jefa' convocó a los habitantes al confesionario para que ejecutaran las nominaciones, mismas para las que ya se encontraban preparados, pues fieles a su pacto iban por la cabeza de Mariana 'La Barby' Juárez, siendo su única rival, pero las reglas cambiaron de última hora y la integrante del clan de 'Las Perdidas' terminó en riesgo.

Normalmente se les daban seis puntos a repartir entre tres concursantes, pero esta vez la producción decidió dejar todo al azar, así que tenían que nombrar a los que querían dejar en riesgo y girar una ruleta que podría sumarle o restarles puntos, siendo los que tuvieron la mayor cantidad los nuevos nominados que corren el riesgo de ser expulsados el próximo domingo.

Esta nueva dinámica molestó a Poncho de Nigris, así como algunos fanáticos, quienes destacaron que pudo tratarse de un plan para salvar a la boxeadora, aunque al final también resultó nominada; aquí te dejamos la lista de votaciones:

De este modo, tras no recibir la suficiente cantidad de votos, Emilio Osorio y Sergio Mayer se sumaron a Nicola Porcella como finalistas, así que ya sólo quedan dos lugares disponibles, razón por la que el peruano desea que sea su amiga, así que hizo un importante llamado a sus seguidores, quienes se han mostrado emocionados con su tierna petición que demuestra que han forjado un gran vinculo.

Voten por mi corazón de melón, voten por favor. No se me puede ir la última semana, la necesito, ¿qué voy a hacer sin mi cul…to hermoso. No te puedes ir, muñecota", se escucha decir al actor mientras se lanza a la cama con Wendy Guevara para abrazarla.