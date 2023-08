Niurka Marcos vuelve a hundir a 'La Casa de los Famosos' lanza amenaza contra 'La Barby' Juárez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, ha decidido sacar las garras por lo que considera justo ha hundido a La Casa de los Famosos México y a su producción, además de que no ha tenido pelos en la lengua ni se ha tentado el corazón al momento de lanzar una amenaza completamente contundente en contra de la famosa boxeadora, 'La Barby' Juárez.

Como se sabe, la denominada 'Mujer Escándalo' desde hace varias semanas que se encuentra arremetiendo en contra de la producción de la famosa y polémica productora, Rosa María Noguerón, debido a que señala que hay muchas preferencias dentro de la emisión de 24 horas, principalmente hacía el reconocido galán de novelas y deportista, Jorge Losa, el cual ya se encuentra fuera del programa.

Pero según lo dicho por la propia actriz de La Fea Más Bella, la productora y el deportista de origen español tiene una relación de amigos con beneficios, y por ese motivo es que él aparentemente habría logrado ganar la mayor parte de las pruebas del líder, obteniendo los mejores beneficios de la casa, como lo era estar en la suite y evitar caer en las nominaciones, además de salvar a uno de sus compañeros de estas.

Y ahora, una vez más se ha quejado de favoritismo, pero no debido a Losa, dado a que el exparticipante de Guerreros 2020 ya no se encuentra dentro de la casa, sino por el hecho de que dice que está permitiendo que la pugilista antes mencionada, señalando que estaba esperando el momento en que la productora la reprendiera como lo hizo con el team 'Infierno' por sus bromas entre ellos, como la tan polémica con Nicola.

Ante este hecho, declaró que estaba ansiosa de que tomara al toro por los cuernos, como se dice, y también la amonestara por presuntamente agredir a Porcella, señalando que si ella no lo hace y se llega a meter con su hijo menor, el famoso actor y joven cantante, Emilio Osorio, no sabía la clase de problema que se acaba de aventar encima, dejando muy en claro que le daría una golpiza tremenda, que nadie podría creerlo.

Finalmente, destacó que a ella no le importaba que la polémica deportista practicara el boxeo y fuera una de las mejores peleadoras del país, debido a que no le iba a avisar y no sería de frente, sino que la agarraría de espaldas, le jalaría de las greñas, la tiraría al suelo y al final le pesaría la cara, dejando a más de uno completamente en shock por lo mencionado anteriormente y otros la apoyaran.

Fuente: Tribuna del Yaqui