Pleito en TV Azteca: Pedro Sola hace polémico comentario contra los gays y Daniel Bisogno no soportó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta TV Azteca está metido en un fuerte escándalo y es que hace algunas horas dos de sus conductores más famosos tuvieron una acalorada pelea en vivo. Resulta que el controversial presentador Pedro Sola demostró que no tiene filtros para hablar pues ante las cámaras confesó que no le parece correcto que una pareja de gays tenga hijos y su compañero Daniel Bisogno explotó en su contra.

Como se sabe, el conocido 'Muñeco' lleva tiempo enfrentando rumores de que sería homosexual pues ha sido captado en antros gays y hasta aparentemente besándose con otros hombres, sin embargo, él siempre ha manifestado que no tiene porqué hablar de sus preferencias públicamente. Pero pese a todas las críticas que pueda recibir, lo que sí ha demostrado el también actor mexicano es que es un excelente padre y para muestra, está su pequeña Micaela.

Daniel y su hija

Es por ello que durante la reciente emisión del programa Ventaneando, Dani no soportó escuchar a Pedrito manifestando que no está de acuerdo con que una pareja homoparental tenga hijos. Luego de escuchar una nota sobre el divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef, Sola expuso: "Yo sí estoy totalmente de acuerdo en que las parejas se termine el amor y siga el cariño, lo que sí no estoy de acuerdo es que tienen hijos. Yo no estoy de acuerdo en que las parejas de hombres tengan hijos".

Este comentario incomodó un tanto al exnovia de Andrea Escalona, quien de inmediato se lanzó en su contra y lo comparó con la cantante Yuri, quien ha sido muy criticada por su pensamiento acerca de la comunidad: "¿Pero por qué no? Ahora ya estás como Yuri". La presentadora Pati Chapoy, quien estaba en medio de sus colaboradores, de inmediato intervino y le pidió a Bisogno respetar la opinión de Pedrito.

Como era de esperarse, Daniel siguió insistiendo en que el pensamiento del también economista era erróneo y puntualizó: "Es una opinión que entra ni siquiera... el que sea tu opinión no quiere decir que se pueda siquiera considerar", dijo 'El Muñe' ya molesto. Por su parte, Pedro trató de calmar los ánimos diciendo que no le parecía que dos gays tuvieran hijos porque a él "no le gustan los niños", mientras que Pati cerró la controversia mostrando que está a favor de las familias homoparentales:

¡Puede ser mucho mejor una familia una pareja homoparental que una tradicional!", dijo la longeva conductora de la televisora del Ajusco.

Fuente: Tribuna