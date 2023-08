¡Qué les pasa producción! Apio Quijano hace evidente los privilegios de Jorge Losa en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y se ha puesto en tela de juicio a la producción por ciertos favoritismos hacia algunos de los concursantes, lo cual ha hecho pensar a los fans que ya todo está planeado y eso ha desanimado en las votaciones e incluso hay quienes han optado por no ver la transmisión de algunas dinámicas.

Jorge Losa ha sido muy atacado dentro y fuera del reality, pues a muchos no les pareció normal que ganara en cuatro de seis ocasiones la prueba de líder, lo cual lo salvo de la eliminación y se dijo que era el protegido, así como que los ejecutivos querían verlo en la final representando al 'Team Cielo'; sin embargo, el domingo fue expulsado tras no recibir el suficiente número de votos del público.

También, sonó un fuerte rumor de que el actor tendría una relación amorosa con la productora Rosa María Noguerón e incluso comenzaron a difundir imágenes en las que aparecen juntos, aunque 'El Albacete' ha negado rotundamente esa teoría y asegura que todo lo han sacado de contexto para tratar de desprestigiarlo, destacando que con la que va a iniciar romance es con Ferka.

No obstante, la incomodidad hacia los privilegios que ha recibido siguen, pues en una reciente transmisión, Apio Quijano cuestionó el hecho de que lo hayan dejado conducir una sección con la intención de incomodar al 'Team Infierno', dado que a nadie de los eliminados se le había otorgado esa oportunidad: "Me sacó mucho de onda, ¿por qué lo pusieron a conducir? Me estoy enterando que estaba en la parte de las películas".

Crédito: Televisa

El integrante de Kabah sabe que no es algo que el español haya decidido, así que lanzó un contundente reclamo: "No es Jorge el que lo decide, es la producción y no entiendo cómo a ninguno nos han invitado. A mí ni siquiera me han puesto mi vida en fotos, él sale y se la ponen, lo dejan conducir. ¡Qué está pasando producción!".

Apio Quijano no se quiso meter en problemas con los ejecutivos, así que no ahondó en otras de las inconformidades que le han surgido, pero es una realidad que a ninguno de los eliminados se le ha dado tantos reflectores ni oportunidades como a Losa, quien por esto está pagando con una intensa ola de 'hate' ya que para la mayoría les resulta injusto que no exista un trato igualitario hacia todos los concursantes, aunque tampoco es su culpa.

Fuente: Tribuna