"Que se coma la cac... él": Rocío Sánchez Azuara explota contra 'El Capi' Pérez e impacta a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la empresa TV Azteca ha sido el especio perfecto para una pelea entre colaboradores y en esta ocasión dos de las personalidades más poderosas del canal se están dando con todo. Se trata de la presentadora Rocío Sánchez Azuara y 'El Capi' Pérez, quienes se han enfrascado en una fuerte controversia debido a que el conductor dijo que a ella no le gustó una parodia que le hizo y esto le causó fuertes problemas con los altos mandos del Ajusco.

Todo empezó cuando en días pasados el también actor y comediante estuvo en el programa de Turbulence Drag Queen y 'La Burrita Burrona', contando que pese a que le pagan por hacer parodias de sus colegas de la televisora, no todos están felices con esa situación y así expuso el presunto berrinche que hizo Rocío: "La parodia no le gustó, y no tiene nada de malo que no le gusten, ella se quejó con los altos mandos, me hicieron una cita con los altos mandos, un careo".

Asimismo, Pérez dijo que la expresentadora de Televisa le metió una 'regañiza' cuando lo tuvo frente a ella: "Ahí me dijo, lo que me merecía y soporte, ya no volvimos a hacer más parodias de ese programa. Eso fue hace como 5 o 6 años de ese programa". Luego de que el escándalo acaparara a toda la prensa, ahora Sánchez Azuara ha salido a decir que ella ni siquiera conoce a 'El Capi': "De entrada nunca he visto a este señor, no sé exactamente, sé que está en Azteca...", dijo en entrevista con Alejandro Zúñiga.

Y siguiendo con su desaire hacia el conductor de programas como Venga la Alegría y La Resolana, Sánchez Azuara añadió: "Vi el video y dije pues qué se tomó o en qué mundo vive porque sinceramente yo no lo conozco, nunca, nunca, lo he tenido de frente". Asimismo, la exintegrante de la empresa de San Ángel contó que ella siempre ha tenido una gran relación con sus jefes de la empresa del Ajusco: "Siempre me han respetado y también yo los he respetado muchísimo, y me han demostrado mucho cariño, nunca he tenido la necesidad de subir a reportar a nadie".

Asimismo, la presentadora nacida en el estado de San Luis Potosí aseguró que las declaraciones de 'El Capi' fueron de 'mala leche' pero afirmó que ella no va a caer en su juego: "Fue lo que le llama Andrés Tovar 'un pastel de caca', es que la neta, dice 'nombre una señorona como Rocío Sánchez Azuara y viene la caca, pues que se lo coma él, la verdad a mí no me interesa", expuso la entrañable conductora.

Sánchez Azuara también puntualizó que desde hace 30 años que ella comenzó su carrera en TV Azteca, sabe qué valores tiene el canal y no duda en que Pérez sí hay recibido un regaño por no cumplirlos: "Si le llamaron la atención, o no le llamaron la atención, es porque en Azteca hay ciertas normas y conductas que se tienen que llevar". Finalmente, Rocío dejó claro que 'El Capi' estaba mintiendo porque para las fechas que él señala, ella ya estaba con Televisa:

Si fue como dice 'En Cosas de la vida' está contando mal, porque yo hace cuatro años no estaba aquí... estaba en Unicable".

Crédito: Internet

Fuente: Tribuna