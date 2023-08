Se divorció: Tras retiro de novelas, exactriz de TV Azteca se une a Televisa y da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida villanas de las telenovelas, quien triunfó en la pantalla de TV Azteca durante años hasta que en 2018 abandonó su carrera en la televisión, dejó sorprendidos a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en Televisa dando una inesperada noticia. Se trata de la actriz Martha Cristiana, quien reapareció en el programa Montse&Joe hablando como nunca acerca de su vida privada.

La originaria del estado de Puebla empezó su carrera artística en la empresa de San Ángel haciendo un cameo en la exitosa telenovela juvenil DKDA: Sueños de juventud, sin embargo, se lanzó al estrellato cuando fue contratada en la televisora del Ajusco. En el año 2001 Martha causó furor al dar vida a una de las villanas del melodrama Cuando seas mía protagonizada por Silvia Navarro y Sergio Basáñez.

Cristiana, quien también ha sido portada de revistas como ¡Hola!, Vogue, Elle y Marie Claire, después participó en las telenovelas Enamórate, Mirada de mujer, el regreso, Los Sánchez, Amor sin condiciones, Vidas robadas y Educando a Nina, la última en 2018. Hace un par de años la querida actriz decidió alzar la voz y denunciar los duros momentos de violencia que vivió a manos de su exesposo Raúl Martínez Ostos, quien actualmente está casado con Ana Serradilla.

Tras estar un tiempo ausente de la televisión mexicana, esta semana Martha reapareció en los foros de Televisa como invitada estelar del programa Montse&Joe , donde hizo fuertes revelaciones. En primer lugar la intérprete poblana compartió con las anfitrionas Montserrat Oliver y Yolanda Andrade que ella es una de las pocas mujeres que sí agradece estar en la etapa de la menopausia y explicó las importantes razones.

Aunque para otras mujeres esta etapa suele ser muy difícil debido a todo lo que conlleva, Cristiana relató así su experiencia: "Estoy teniendo cambios hormonales que son muy bienvenidos, estoy fascinada de que me llegue la menopausia, la esperaba con ansias". Asimismo, la exactriz de TV Azteca compartió que toda su vida ha luchado contra la salud mental: "Siempre he tenido un desbalance hormonal, la salud mental ha sido un tema coyuntural en mi vida, a mí me ha costado conquistar mi felicidad, mucho dinero, mucho trabajo, muchos libros".

Seguidamente, Martha Cristiana presumió que en la actualidad sus hijos viven con su padre y detalló que ya tiene nuevo galán, pero dijo que prefiere mantener en secreto la identidad del sujeto para que nadie ensucie su historia: "Ya vivo sola, estoy de regreso a la pubertad... me siento con mucha energía, tengo una pareja que nunca había tenido un amor bonito, lo admiro y me río profundamente con él, fuimos amigos desde hace años".

