Sergio Mayer se arrepiente de haberse quitado la ropa en el reto: "Mis hijas se van avergonzar"

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se encuentra en la recta final, razón por la que los integrantes han hecho de todo con tal de asegurar su estancia, aunque Sergio Mayer ya se arrepintió de haber participado en el último reto del 'Team Infierno', pues tras analizarlo cree que sus hijas podrían avergonzarse de él cuando lo vean desnudo en televisión nacional.

Desde que arrancó la temporada, los 'Diablitos' se mostraron unidos y su objetivo era llegar a la última sema semana de competencia juntos, lo cual están a punto de conseguir, excepto por Apio Quijano que hasta ahora es la única baja que han sufrido y gran parte de su éxito se debe al contenido que generan, así como a los divertidos retos que han realizado para motivar a sus fans para que voten.

Parte de su estrategia se ha basado en proponerle al público algo a cambio de votos, así que se han dado besos, vestido del sexo opuesto, realizado coreografías y recientemente prometieron quedarse como Dios los trajo al mundo y rodarse por el pasto del patio hasta llegar a la alberca, lo cual agradecieron algunos televidentes, pero el exdiputado ya tiene remordimiento de consciencia por lo que sus hijas vayan a pensar.

Fue en una plática con Poncho de Nigris, donde el exdiputado analizó que esta situación puede afectarle a su familia, pero más allá de su esposa a Victoria y Antonia, sus hijas de 12 y 17 años, quienes podría recibir burlas de parte de sus compañeros por el hecho de que su padre salga desnudo en la televisión a sus 57 años, así que ya se imagina lo que le van a decir cuando salga.

Ya le dije a mi mujer, mis hijas lo van a ver y explícales por favor, porque les va a llegar un meme o algo. Creo que les va a dar risa, pero también pena porque son bien conservadoras", dijo el actor.

Poncho trató de animarlo, asegurando que la juventud toma eso normal y que no mostraron más que el trasero, así que no cree que haya algo de qué avergonzarse, al contrario se imagina a su pequeño Ponchito riendo al verlos, aunque Mayer le destaca que no es lo mismo ya que sus hijos todavía son pequeños y no entienden ni reciben el 'hate' que sus adolescentes.

Además, considera que estas imágenes podrían usarlas en su contra para sus próximas campañas políticas, pero eso no le aflige ya que tener algún cargo no le impide disfrutar de su vida como lo ha hecho, así que si no gana al puesto de elección popular al menos sabe que puede regresar con su show de Solo Para Mujeres, el cual fue un éxito en su momento.

