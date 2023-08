Shock en TV Azteca: Revelan el nombre del eliminado del viernes 4 de agosto en 'Survivor México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Survivor México se encuentra en su etapa más importante. La onceava semana llegó con la fusión, lo cual representa el fin de las tribus y el comienzo del juego individual rumbo a la gran final, misma en la que se disputará el premio de dos millones de pesos, pero de manera inminente este viernes alguien tendrá que abandonar las playas de República Dominicana junto a su sueño.

Ahora, únicamente se encuentran de pie los 10 participantes que mostraron a lo largo de la temporada tener las habilidades necesarias para convertirse en el último sobreviviente, razón por la que a estas alturas cada vez pesa más la despedida, motivo por el que los fanáticos se encuentran ansiosos por conocer el desenlace y aquí te adelantamos todos los detalles.

Es importante comenzar revelando que los portadores del collar de inmunidad individual en esta ocasión son Aarón Albores y Aranza Carreiro, lo cual descarta que sean nominados, al contrario tendrán la posibilidad de sentenciar a alguien de manera automática y disfrutar de la tensión de sus compañeros en el Concejo Tribal.

¿Quién es el próximo eliminado de 'Survivor México'?

Debido a que las grabaciones del reality van adelantadas es posible saber lo que sucede en tiempo real, así que como era de esperarse las filtraciones están a la orden del día y a unas horas de que se transmita en la pantalla el resultado, han saturado las redes sociales con la información que para muchos causará gran alegría ya que ha sido considera la eliminación del karma.

Según la famosa página DTM Spoiler, la llamada 'Santísima Trinidad' tendrá que entrarle al duelo de extinción, pues tendrán que pelear por su lugar Ximena Duggan, Alejandra Saadi, Nahomi Mejía y Natalia Baarquet, tomando en cuenta que ahora no hay tótems ni ningún recurso que pueda salvarlas de esta posición.

Aunque se desconoce cuál fue la prueba que tuvieron que sortear, así como el desempeño que tuvo cada una, se presume que Natalia es la siguiente eliminada, lo cual no suena nada extraño ya que no ha tenido un gran rendimiento y logró llegar hasta este punto gracias a que los Leones se salvaron prácticamente toda la temporada de la extinción.

Twitter @mexico_survivor

Esta noticia le ha caído de maravilla a los fanáticos de los Toros, pero en particular a los de Pablo Martí, pues no superan que después de que él la salvara, ella le pagara robándole su recompensa, demostrando que no le importó la amistad que tienen fuera del reality para afectarlo, ¿merecía salir?

No obstante, es importante mencionar que a pesar de que la fuente antes citada suele ser muy certera con sus filtraciones, la única forma que existe para comprobar la salida de Natalia Barquet es siguiendo la transmisión de Survivor México, así que te invitamos a que no te lo pierdas de lunes a viernes a las 08:30 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno.

Fuente: Tribu