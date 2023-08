Si eres fan de las faldas, entonces toma nota porque en la temporada de otoño se utilizarán así

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque es cierto que en la temporada de otoño-invierno las temperaturas suelen bajar notablemente, la realidad es que esto no impide que algunas prendas continúen utilizándose, tal es el caso de las faldas, las cuales continúan a la vanguardia, sin importar si hace frío y calor. Si es que tu eres fan de este tipo de ropa, entonces no dejes de leer porque la siguiente noticia te va a encantar.

Resulta ser que las faldas plisadas estarán de regreso para la estación de otoño, esto es debido a que se trata de una de las prendas más versátiles y coquetas que se pueden encontrar encontrar en el mundo de la moda. Ya sea en tonos neutros o vibrantes, con estampados o lisas, estas faldas nos permiten crear looks para todo tipo de ocasiones, desde las más formales hasta las más casuales. En caso de que desees llevar este tipo de prenda, debes poner atención a los siguientes consejos para que sepas cómo aprovecharlas al máximo.

Fotografía de Keira Knightley usando falda plisada

Lo primero que debes tener en cuenta es el largo de la prenda. Las faldas plisadas pueden ser mini, midi o maxi, y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Las mini faldas plisadas son ideales para las chicas más atrevidas, que quieren mostrar sus piernas y darle un toque coqueto a su look. Puedes combinarlas con botas altas, medias tupidas o calcetines por encima de la rodilla para protegerte del frío. Las midi faldas plisadas son las más populares y favorecedoras, ya que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo y estatura.

Puedes llevarlas con zapatos planos, tacones o botines, según el estilo que quieras conseguir. Las maxi faldas plisadas son las más elegantes y sofisticadas, perfectas para las ocasiones especiales o los eventos nocturnos. Puedes acompañarlas con un top ajustado, una blusa fluida o un jersey de punto para crear contraste. Otro aspecto importante es el color y el estampado de la prenda en cuestión. Las faldas plisadas pueden ser de un solo tono o tener diferentes diseños, como cuadros, flores, lunares o animal print.

Ejemplo de falda plisada con colores neutros

Los colores neutros, como el negro, el gris, el beige o el blanco, son los más fáciles de combinar y los más apropiados para los looks formales o minimalistas. Los colores vibrantes, como el rojo, el rosa, el verde o el amarillo, son los más divertidos y llamativos, ideales para los looks alegres y desenfadados. Los estampados son los más originales y creativos, pero también los más difíciles de armonizar. Si eliges una falda plisada con algún diseño, procura que el resto de las prendas sean lisas y de colores que combinen.

Por último, no te olvides de los complementos. Los accesorios pueden hacer la diferencia entre un look aburrido y uno espectacular. Para las faldas plisadas, te recomendamos que uses cinturones, collares, pendientes o pañuelos que le den un toque personal a tu outfit. También puedes jugar con las chaquetas, los abrigos o los cárdigans para crear capas y darle más dinamismo a tu look. Lo importante es que te sientas cómoda y segura con tu falda plisada, y que la uses para expresar tu personalidad y tu estilo.

