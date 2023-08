Televisa, de luto: Muere integrante de 'Hoy' y Andrea Legarreta rompe en llanto en plena celebración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 3 de agosto fue un día de celebración en el programa Hoy debido a que se realizó el festejo de los 25 años de transmisiones, el cual estuvo de emociones, aplausos y lágrimas. Como era de esperarse, Televisa hizo un pequeño giño para recordar a una entrañable integrante del matutino que falleció hace años, por lo cual Andrea Legarreta no pudo contener el llanto.

Se trata de la productora Magda Rodríguez, quien perdió la vida de forma inesperada en noviembre del 2020 cuando producía Hoy. Andy fue la encargada de presentar el homenaje que le organizaron a su exjefa en este día tan especial y con la voz entrecortada dijo: "En esta gran familia tiene un lugar muy especial, estamos seguros que desde el cielo ella está celebrando con nosotros", expresó la aún esposa de Erik Rubín. Asimismo, dedicó un aplauso a su madre, 'Chabelita' Martínez, quien falleció apenas el pasado domingo.

Esto es para ti y también para alguien que veía el programa todos los días, mi Chabelita", dijo totalmente ahogada en llanto.

Tras ser parte del gran festejo, Andrea platicó con diversos reporteros que la esperaban a las afueras de Televisa San Ángel para cuestionarla sobre la muerte de su madre, la señora Isabel Martínez. La actriz y empresaria explicó que además de su regreso al matutino, también volverá a la obra Timbiriche Vaselina, donde comparte créditos con su expareja Erik Rubín, en honor a su fallecida mamá y también a su padre, don Juan Legarreta.

Visiblemente consternada, Andy admitió que no será fácil pararse en el escenario: "Sí, me voy a incorporar hoy al teatro, no sé qué vaya a pasar o cómo, porque mi personaje es un personaje muy sonriente y muy pícaro, muy divertido, y a veces no dan ganas de eso, pero voy a jugar a ser Frenchy". Además, la conductora confesó su deseo de que su vuelta a los escenarios le ayude a sobrellevar su lamentable pérdida.

Tal vez a mi corazón y a mi cerebro los engañe un ratito nada más, y seguramente me va a ser bien", manifestó.

De la misma manera, Andrea reveló que fue su padre quien la alentó para retomar su trabajo en el teatro: "Mi papá también me aconsejó, me dijo ‘ve mi amor, ve al teatro’, y le dije '¿cómo voy a salir haciéndome la chistosa?'", declaró. Como se sabe, la artista de 52 años contó que su mamá falleció de forma repentina el pasado domingo 30 de julio y detalló que 'Chabelita' llevaba tiempo luchando contra la fibromialgia.

