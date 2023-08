Ciudad de México.- Si bien, los concursantes de La Casa de los Famosos México han estado rodeados de polémica desde que comenzó el concurso, la realidad es que los miembros de la producción del reality show tampoco se han salvado de terminar en alguna controversia. Ejemplos de ellos han sido variados, tal es el caso de cuando se filtró una supuesta lista de eliminados del programa de telerrealidad o cuando acusaron a Galilea Montijo de comunicarse con Paul Stanley a través de lenguaje de señas.

Sin embargo, en cada una de estas ocasiones, los concursantes se habían mantenido ajenos a esto, puesto la mayoría de controversias se suscitaron a través de las redes sociales, sitio en el que la gran mayoría de fans del programa, se han reunido para apoyar a sus concursantes preferidos o desacreditar a los participantes menos agradables, como ha sucedido con Sergio Mayer, quien no termina de ser del agrado de muchos, pero ha sabido mantenerse dentro del concurso.

Recién la noche del pasado miércoles, 2 de agosto, esta dinámica cambiaría, puesto Poncho De Nigris se mostró abiertamente molesto con los miembros de la producción por los constantes cambios de reglas que había dentro del concurso, ¿la razón? La forma de nominar a sus compañeros cambió radicalmente, puesto los concursantes debían elegir a tres nominados y a estos se les asignaría una puntuación alta o baja dependiendo del número que apareciera en una ruleta.

Esta situación molestó a Poncho, quien vio alterada su estrategia, ya que, él había pensado en nominar a 'Barby' Juárez, a quien pensaba asignarle una gran cantidad de puntos, pero las cosas cambiaron cuando le restó 3 puntos a la boxeadora, mientras que a Emilio le restó otros 2 y a Wendy Guevara le aumentó 2, cosa que lo dejó inconforme porque no quería asignarle tantos puntos a la 'perdida'.

"¿Pero cómo que de suerte, hombre, dónde quedó la estrategia? (...) No pues ya así de suerte está cañón. No se vale. (...) ¡No mam... No puede ser esto, pero bueno son sus reglas", declaró el influencer durante toda su estancia en el confesionario.