A Tom Cruise le gustan las colombianas: Tras desplante de Shakira, el actor buscaría a Sofía Vergara

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Hace una semanas, los medios de comunicación internacionales se sorprendieron con la posibilidad de qué el actor de Hollywood, Tom Cruise tuviera una relación con la cantante de pop Shakira, quien para entonces atravesaba por una difícil separación del exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. Ambos famosos fueron captados durante el Gran Premio de Miami y con ello se reveló que el histrión había quedado sorprendido con la intérprete de Antología, tanto que incluso le mandó flores; sin embargo, no sucedió nada y el famoso quedó con el corazón roto, herida que ahora puede sanar gracias a que ahora muestra interés por esta actriz.

De acuerdo con el periódico DialyStar, el protagonista de Misión Imposible está pensando en acercarse a la actriz y modelo Sofía Vergara, especialmente ahora que la famosa confirmo que tras varios años de matrimonio, se divorciaba de la actor Joe Manganiello. Cabe destacar que lo que tienen ambas famosas en común es que son originarias de Colombia y las dos despertaron el interés en el famoso de 61 años de edad quien, luego de haber convivido con ambas se mostró atento al enviarles regalos.

La actriz Sofía Vergara anunció su divorcio del actor Joe Manganiello

El rotativo hace énfasis en que la relación entre Tom Cruise y Sofía Vergara no es algo que tome por sorpresa del público ya que ambos habían sido relacionado sentimentalmente en 2005 cuando ambos tuvieron varios encuentros tras haberse conocido durante una fiesta realizada en Hollywood Hills. En aquel entonces, el protagonista de proyectos como Colateral, Entrevista con el Vampiro o Top Gun, si vio una posibilidad de tener una relación más seria con la colombiana pero al parecer ambos quedaron solamente como amigos.

Ya tienen esa historia, incluso si fue más un breve coqueteo que un romance completo", explicó una fuente.

La misma fuente remarcó que la actriz de 51 años de edad en aquel entonces no le dio señales al famoso de querer una relación a largo plazo por lo cual Tom Cruise no insistió en cortejarla. Para entonces, la famosa ya había recibido varias llamadas telefónicas, flores e incluso bombones de parte del actor pero ni siquiera con eso hubo la posibilidad de mantener una relación. Sin embargo, las cosas podrían cambiar ya que este informante aseguro que con el divorcio de la famosa el histrión se muestra muy interesado en volver a acercarse, más cuando considera que la primera vez Vergara se le había escapado.

Foto: Twitter

A Tom siempre le ha molestado el hecho de que dejó a Sofía y eligió a Katie (Holmes)".

Basándose en dichas declaraciones, el autor del libro 'Tom Cruise: Una biografía no autorizada', Andrew Morton, narró que Sofía Vergara sí quedó impresionada con aquel encuentro con el actor de Hollywood, pero fue debido a que el famoso creía en la Ciencialogía que ella comenzó a mostrarse un poco distante ya que sus creencias religiosas distaban mucho de las que él comenzaba a manifestar en diversos eventos públicos. De no haber sido por este evento, es muy probable que ambos pudieron haber tenido una relación en donde incluso la actriz Katie Holmes no fuera considerada como una potencial en pareja.

Estaba fundamentalmente aterrorizada por la Cienciología, ella creía sinceramente que sería golpeada por Dios y ardería en el infierno si se unía".

Foto: Ilustrativa

Tom Cruise y Katie Holmes, anunciaron su separación en 2012 y con ello el actor de Hollywood comenzó a ser relacionado con diversas personalidades. La pareja contrajo matrimonio en 2006 y derivado de este evento trajeron al mundo a su hija Suri. El caso de Sofía Vergara, el matrimonio con el actor Joe Manganiello sucedió en 2015 y previo a la actor la modelo se había casado en 1991 con José Luis González, enlace que derivó en que la famosa le diera la bienvenida a su hijo Manolo González Ripoll-Vergara de 31 años de edad.

Fuente: Tribuna