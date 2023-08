Tras humillación de Niurka, Marie Claire impacta a Televisa con detalles íntimos de José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de sufrir una polémica humillación por parte de la reconocida actriz y conocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, la famosa presentadora y actriz, Marie Claire Harp, recientemente acaba de dejar a todos en Televisa completamente impactados, debido a que en una entrevista decidió dar íntimos detalles sobre su relación sentimental con el reconocido cantante, José Manuel Figueroa.

Como se recordara, José Manuel tratando de defender a su pareja dio la desafortunada declaración de que: "Creo que Marie Claire nunca tuvo bronca con… ¿cómo se llama el Niukito?", una vez que le dijeron el nombre, este al escuchar el apellido se mostró sorprendido y cuestionó: "¿no es hijo de Bobby Larios?", algo que se tomó como una burla y un ataque directo a la cubana a modo de defender de una forma pasivo-agresiva al hijo de la actriz, con la cual también tuvo una aventura en el pasado.

Ante este hecho, la actriz de La Fea Más Bella no dudó en sacar las garras y expresar: "José Manuel, bobito, ¿Te acuerdas cuando medio cog...? Porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste", señalando que Osorio sí sabía y por eso es que tuvieron un hijo, mencionando que: "mi hijo sí sabe quién es su padre, mientras que Juan mencionó que no tenía nada que decir que él quería mucho a su familia.

Ahora, después de dos meses de este tan polémico tema, en un reciente programa al que se presentó el hijo de Joan Sebastián, habló con respecto a temas de la sexualidad y dio detalles íntimos y desconocidos de este ámbito, como el hecho de que en una ocasión sí quedó muy mal con una mujer, aunque no mencionó el nombre, debido a que consumió una sustancia que le afectó en sus erecciones todo el tiempo que lo tomo.

Por ese motivo cuando Marie Claire salió de la empresa San Ángel de una entrevista con el programa Hoy, fue cuestionada sobre la polémica confesión de su prometido, a lo que ella señaló que por lo menos en su experiencia José Manuel nunca ha tenido dificultades para desempeñarse en la cama usando la frase: "a mí siempre me ha cumplido muy bien y mucho más", dejando impactados a todos con lo dicho.

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy entre risas bromeó con que en cuanto llegue a su casa va a tener que reprender al famoso cantante por andar hablando de más y estar contando ese tipo de detalles de su vida, haciendo reír a los reporteros presentes, de los cuales se despidió con amabilidad y señaló que después seguían hablando, agradeciendo su tiempo con ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui