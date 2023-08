Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El día de ayer, miércoles, 2 de agosto, el trío de cantantes del regional mexicano Yahritza y Su Esencia, se metieron en el ojo del huracán, después de acudir a una entrevista, en la que mencionaron qué fue lo que no les gustó mientras estuvieron en la Ciudad de México, hecho que habría desatado la furia de los fans del mencionado país, por lo que comenzó una funa masiva contra los cantantes del regional mexicano.

Como algunos ya sabrán, el día de ayer Yahritza y Su Esencia se convirtieron en los nuevos artistas más odiados del país por mencionar cosas que les resultaron desagradables del país, y es que, aunque los famosos sí son mexicanos, la realidad es que ellos se criaron en Washington, Estados Unidos, por lo que su opinión sobre su estadía en México habría causado revuelo para sus miles de seguidores, quienes son, en su mayoría, mexicanos.

Durante la entrevista, Yahritza respondió que sí le había gustado estar en México, aunque le desagradó el hecho de dormir y despertar en el país, porque hay una gran cantidad de ruido, como es el caso de las sirenas de los policías, el motor de los autos, entre otras cosas, pero en general mencionó que le gusta: "Sí me gusta aquí, está bonito", declaró la joven, de 25 años, caso contrario de sus hermanos.

Armando señaló que no le gustó la gastronomía mexicana, puesto para él era superior la comida de Washington, donde la comida sí picaba; por otro lado, Jairo destacó que él prefería los alimentos menos picantes y que usualmente comía "pollo" y "alas". Como ya todos sabrán, esto desató la furia de los mexicanos, quienes rápidamente comenzaron a juzgar al trío de hermanos y a correrlos del país.

Todo parece indicar que las criticas habrían afectado a Yahritza y Su Esencia, puesto durante la jornada de este jueves, 3 de agosto, compartieron un video en su cuenta de TikTok en el que se disculpaban por lo que habían dicho, asegurando que se sentían orgullosos de sus raíces mexicanas y haciendo especial énfasis en que no supieron expresarse de la mejor manera, puesto nunca fue su "intención" ofender a los mexicanos.

"Lo que nos motiva todos los días a escribir canciones es tener sangre mexicana en nuestras venas, somos orgullosamente mexicanos, apreciamos el cariño del público, en especial en México (...) Estamos apenados, vimos los comentarios en redes sociales y creemos que ustedes tienen toda la razón (...) les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si los ofendimos, nunca fue nuestra intención."

Sin embargo, parece ser que las disculpas de Yahritza no alcanzaron a tocar el corazón de los mexicanos, quienes rápidamente se arremolinaron a la sección de comentarios, donde cientos de ellos reconocieron que no aceptarían sus disculpas, mientras que algunos más compraron esta situación con lo ocurrido con el cantante italiano Tiziano Ferro, quien a comienzos de los 2000 era sumamente famoso en México, pero tras hablar mal de las mexicanas, el intérprete no pudo levantar su carrera. Algunos más creyeron que esto tenía similitud con lo ocurrido con Ángela Aguilar, cuando se declaró 25 por ciento argentina.

