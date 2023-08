Ana Claudia Talancón se defiende tras subir una FOTO que no deja nada a la imaginación

Ciudad de México.- Una de las actrices más queridas del país y de varias partes del mundo es sin duda alguna Ana Claudia Talancón quien hace algunas semanas causó preocupación debido a que en redes sociales compartió una fotografía donde aparecía en un hospital al cual tuvo que ser llevada de urgencia tras experimentar un fuerte dolor de abdomen. Pese a que la emergencia pasó y ella ya retomó su vida habitual, de nueva cuenta está en el 'ojo del huracán' pero por haber subido a las plataformas sociales una candente fotografía.

La famosa de 43 años de edad y quien ha protagonizado proyectos como El crimen del Padre Amaro, Arráncame la Vida o Soy Tu Fan, mostró a sus millones de seguidores que se había tomado una tarde para disfrutar del Sol y hasta broncearse por completo, por lo que optó por no usar ninguna penda para así poder tener una buena dosis de vitamina D; sin embargo, la bandee instantánea causó polémica pues, mientras unos la llenaron de elogios, otros la criticaron por no haber dejado nada a la imaginación.

A pesar de que la instantánea lleva tres semanas en sus redes sociales y sigue acumulando elogios como comentarios, la actriz se pronunció al respecto y defendió el haber publicado dicha imagen, todo en el marco en que fue partícipe de la Alfombra Roja de la cinta Viaje Todo Robado de la cual ella es protagonista. Cabe decir que además abordo de nueva cuenta el tema de la enfermedad que la llevó d urgencia al hospital y tras ello, siguió disfrutando dl evento como si nada hubiera pasado.

Foto: Instagram

No enseñé nada que no hayan visto antes", dijo.

Al ser cuestionada sobre la enfermedad que la llevó a estar varios días internada y luego atravesar por una recuperación desde la comodidad de su casa 'La Talancón', como es comúnmente llamada, destacó que se debió a una salmonelosis que requirió de cuidados que, afortunadamente corrieron a cargo de su mamá. En el pasado, la famosa argumentó que de no haberse atendido a tiempo, las consecuencia pudieron ser fatales y por ello, aprovechó para distraer de la vida y hasta mostrarse 'como Dios la trajo al mundo'.

Antes de despedirse de la prensa, Ana Claudia Talancón hizo énfasis que luego de haber atravesado por un susto de esta índole, pensó que sería buena idea compartir a sus fans que en la actualidad tiene un buen estado de salud. La imagen que desató la polémica fue la que eligió para destacar que ella ya había mostrado partes de su cuerpo en diversos proyectos y por ello, no le dio importancia a las criticas pues dijo, solo lo hizo por "el gusto por la vida".

¡Qué maravilla verdad!... pues el gusto por la vida, solo se vive una vez, así qué ¿por qué no?, ¿cuándo voy a volver a tener estas pompillas bonitas?, ¿cuándo voy a tener este cuerpazo?, ¿por qué no?, a parte no enseñé nada que no hayan visto antes".