Anahí se sincera sobre sus problemas de anorexia; dice los causó por productor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa y muy reconocida cantante, Anahí de Velasco, tuvo una entrevista en la que no dudo en sincerar por completo con sus millones de fans y finalmente abrir su corazón con respecto a sus severos problemas de anorexia, mismos que señaló fueron causados por un productor de Televisa, recordando lo difícil que fue para ella notar que se estaba matando con ese ritmo de vida que se impuso para ser "bonita".

Como se sabe, Anahí comenzó su carrera siendo apenas una muy joven mujer, saltando a la fama casi inmediatamente después de comenzar gracias al melodrama de Rebelde, del cual se derivó la banda juvenil que comparte con los otros protagonistas, a la cual denominaron RBD, tras lo que dividió su tiempo entre la agrupación y su carrea actoral, la cual dejó para dedicarse por completo a su familia.

Pero ahora, este 2023 regresó por todo lo alto con la gira del reencuentro de RBD, motivo por el que recientemente fue entrevistada por el famoso periodista y presentador, Joaquín López Dóriga, al cual le reveló sin tapujos que fue cuando formó parte de la novela Primer Amor: A Mil por Hora, los productores mismos le metieron la inseguridad sobre su aspecto físico, pidiendo que bajara de peso.

Esto pues recordó que después de su audición ellos: "Me dijeron 'Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera'. Entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela. Me siento con mi mamá y me dice: 'Vamos a hacer la telenovela. Estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas. Son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la novela', comenzando así su obsesión por bajar de peso y no comer.

Ante este hecho, mencionó que ahora entiende que estuvo mal, reflexionando que: "Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido. Conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder. Sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan", dado a que se exigía mucho para su trabajo y no se alimentaba.

Por este motivo es que reveló que: "A diario me fui acostumbrando, hasta el punto de estar feliz con mi delgadez. No me daba cuenta de que mi cuerpo estaba gritando auxilio. Con el paso del tiempo, mi cuerpo ya no aceptaba alimento hasta que mi corazón se detuvo por ocho segundos", reconociendo que estuvo a punto de perder la vida y eso le abrió los ojos a llevar una vida más sana y buscar ayuda.

Fuente: Tribuna del Yaqui