Doña Martha, la mamá de Kimberly 'La Más Preciosa' llama "mantenido" a su prometido

Ciudad de México.- La polémica influencer, Kimberly 'La Más Preciosa' acaba de anunciar que regresó con Oscar Barajas y sus planes de boda siguen en pie, aunque al parecer su mamá no está muy de acuerdo con su relación, así lo dejó entrever en una de las recientes transmisiones que realizó y no se guardó nada al dar su opinión acerca de su prometido.

La integrante de 'Las Perdidas' estaba platicando acerca de varios temas con sus seguidores, entre ellos que tiene la intención de llevarse de viaje a sus padres, razón por la que le preguntó en vivo que a dónde le gustaría salir y fue ahí donde explotó la bomba, pues la Doña Martha le dijo molesta que a ningún lado y que prefería que se fuera con Oscar.

Perdóname, aunque te enojes, pero te buscas puros pin...es mantenidos", aseguró la señora.

Tras ese ácido comentario, la influencer lo negó rotundamente y destacó que él tiene su propio trabajo, así que para hacer enojar más a su madre le indicó que ahora sí lo tendrá de mantenido para que hable con provecho y le explicó que siempre va estar para la familia, aunque también tiene que hacer su vida.

Tengo que hacer mi vida, tienen que entender que no todo el tiempo me tengo que quedar soltera y cotorra".

No obstante, la señora Martha no cambió en ningún momento de opinión y le resaltó que no lo quiere de yerno, así como que no representa nada para ella: "Ya te he dicho que te busques un ca...rón que te saque adelante, que te aproveche, no un pin…e hu…on mantenido", sentenció molesta.

En este sentido, Kim le indicó que lo importante es que ella lo quiera: "La que lo debe de querer soy yo, tú al que debes querer es a mi papá. Cada quién hace su vida y su relación feliz", comentó la creadora de contenido que trata de tomar con humor las palabras de su progenitora, pues asegura que así se pone cuando se encuentra molesta.

¿Quién es el prometido de Kimberly 'La Más Preciosa'?

Es poca la información que se tiene del prometido de Kimberly 'La más Preciosa', salvó que su nombre es Oscar Barajas y de acuerdo a lo que publica en redes sociales trabaja en el área médica, aunque se desconoce cuál es su rol dentro del hospital y ha preferido mantener un perfil bajo frente a los medios de comunicación, pero lo que preocupa a los seguidores de la famosa es que ha revelado que tiene problemas de adicciones y ese habría sido el motivo por el que habían terminado.

