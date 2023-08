¿'El Sol' se apaga? Luis Miguel reaparece y 'Sale el Sol' da inesperada noticia sobre salud

Comparta este artículo

Santiago de Chile.- De nueva cuenta el famoso y muy reconocido cantante, Luis Miguel, recientemente está dando de que hablar, debido a que acaba de volver a reaparecer en redes sociales tras su última crisis, por lo que en vivo de Sale el Sol, los presentadores de la emisión, Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, han dado una inesperada noticia sobre su salud, ¿acaso 'El Sol' se apaga?

Hace más de un mes que el afamado intérprete de Suave se encuentra en medio del escándalo, pues desde que comenzó su gira por todo Latinoamérica, que también lo llevará a Estados Unidos, este no ha parado de tener los reflectores al más mínimo de sus movimientos, como el hecho de que aparentemente este tendría dobles que lo suplen en el escenario cuando no quiere o que no puede subir a este.

Pero el más reciente de los escándalos que lo llevo a acaparar titulares y dejar sumamente preocupados a sus millones de fans, especialmente a las que tiene boletos de su gira, debido a que se reveló que lamentablemente había tenido que ser hospitalizado y estar en constante chequeos médicos, debido a una enfermedad que estaba afectando gravemente su voz, por lo que incluso se dijo que podría parar la gira.

Afortunadamente para el padre de Michelle Salas y sus millones de fans esto no tuvo que ser necesario, dado a que comenzó un tratamiento con corticoides que le ayudó a subir al escenario y cantar, aunque esto no gustó mucho al público chileno, pues en redes sociales lo destrozaron y se creyó que sería demandado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la cual es la agencia del Estado de Chile encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores.

Pero ahora, parece ser que el creador de temas como Tengo Todo Excepto A Ti ya se encuentra a salvo, pues por primera vez en estos casi dos meses de gira ha obtenido titulares positivos, dado a que en Sale el Sol han retomado el hecho de que sus fans en Twitter han compartido videos en los que se puede ver muy feliz y bastante recuperado al cantante, lo que repercutió en la opinión pública, pues no han parado de alabar su última presentación.

Ante este hecho, los presentadores de la emisión de Imagen TV, han señalado que Luis Miguel ya está básicamente recuperado al 100 por ciento de los problemas que tuvo de salud, destacando que se veía mucho más animado a la hora de presentarse sobre los escenarios, declarando que se podía ver que no presentaría más problemas pronto.

