¿Fue un engaño? Aseguran que Taylor Swift llora en cada show; no fue por amor a México

Ciudad de México.- La noche del jueves 24 de agosto, la cantante Taylor Swift se volvió tendencia debido a que ofreció el primero de cuatro conciertos en el Foro Sol de la capital mexicana. Con un total de 46 canciones y más de tres horas de concierto, hizo un recuento por cada una de sus eras deleitando a los fan sde todo el país que tanto ansiaban verla. Incluso, al ovacionarla por casi cinco minutos, la compositora de 33 años de edad no pudo evitar romper en llanto y por ende, conmovió la público quienes aseguraron, ella en realidad quería visita tierra azteca pero hasta ahora se le había dado la oportunidad. Al parecer, todo fue una farsa.

Justo en el momento en que Taylor estaba por interpretar el tema Champagne Problems, la cual toca acompañada de un piano, la famosa se dio un momento para 'rendirse' ante los 'Swifties' mexicanos quienes gritaban su nombre en repetidas ocasiones. Esto fue motivo para que la famosa se llevara las manos la pecho y hasta se limpiara un par de lágrimas, mientras decía con frecuencia "los amo" aunque no con su micrófono, sino que solamente se alcanzaba a leer eso en sus labios.

Con cada frase que la ganadora del Grammy decía, los fans se emocionaban cada vez más y esto levó a que el llanto de la intérprete de Bad Blood, Shake it off o Cruel Summer tratara de evitar conmoverse hasta las lágrimas para seguir con su presentación. Ahora, una influencer aseguró que en realidad este momento, es parte de su show y en cada presentación que da en diversas partes del mundo elige ese tema para llorar conmovida por el recibimiento del público.

La encargada de ventilar las 'lágrimas de cocodrilo' de Taylor Swift fue la influecer Liliana Iglesias quien destacó en sus redes sociales que ella había tenido la oportunidad de ver a Taylor en Estados Unidos. Lo que le llamó la atención es que en su presentación de la capital mexicana, lloró justo cuando en la presentación que ella vio en el país del que la famosa es originaria, pasó exactamente lo mismo en el mismo momento y para evidencia, no solo se tomó el tema sino que además fue el mismo atuendo de la famosa y hasta el mismos discurso, por lo que los fans mexicanos no fuimos tan especiales como pensamos.

La influencer aseguró que en su concierto en Chicago, Taylor también actuó de esta manera y al parecer, en otros recintos ha actuado de esta manera pero no de forma consecutiva, es decir, las cuatro presentaciones que la famosa dio en la capital mexicana, solo lloró en su primer presentación, por lo que fans dijeron, quizá lo hizo con el fin de no levita sospechas. Otros simplemente dijeron que no importaba ya que las presentaciones fueron inigualables.

No todo es lo que parece", dice la influencer en su video.

Mientras se crea un intenso debate sobre si la emoción de Taylor era o no genuina, se ha especulado que la famosa podría regresar a nuestro país en 2024 y no solo a la capital, sino que además podría contemplar visitar Guadalajara o Monterrey para seguir generando ganancias y claro, complacer a los fans que por diversas circunstancias, se quedaron fuera del denominado 'The eras Tour'. Mientras tanto, se sabe que la famosa toma un descanso de dos meses para recargar energías y presentarse en Argentina. ¿También llorará en Champagne Problems?

