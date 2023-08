'La Gran Seducción', una película que se centra en la unión y el sentido de pertenencia

Ciudad Obregón, Sonora.- El nuevo proyecto de Celso García está dando de qué hablar en el mundo del cine y no solo eso, también ha conquistado el ojo de la crítica especializada; La Gran Seducción es una película diferente que se aleja de los tintes románticos y se centra en valores íntegros de las personas, llegará a las pantallas de Netflix este 30 de agosto.

Previo al estreno de la cinta, TRIBUNA estuvo presente en una mesa virtual para conversar con los protagonistas de la historia; Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Louis. Aunque es una historia contada con un gran sentido del humor que destaca el ingenio mexicano para lograr un objetivo particular, también toca temas sensibles como el sentido de pertenencia y el amor que tienen las personas a cada una de sus raíces.

Yo que no soy de la Ciudad de México, eso me ayudó a construir un sentimiento similar, no es que yo sea de muy lejos, pero vengo de Toluca, una ciudad chiquita y siempre tengo una sensación de nostalgia porque para mí Toluca siempre será bella, es la madre de mi infancia, donde jugué y conocí a mis amigos, fue donde por primera vez actué y descubrí mi sueño”, comentó Memo, quien interpreta al personaje principal, German.