'La Isla Desafío en Turquía': Participante abandona la competencia por importante razón

Ciudad de México.- TV Azteca incorporó a su barra de programación La Isla Desafío en Turquía, el reality de supervivencia que emocionó a los televidentes en 2012 con seis temporadas consecutivas, por lo pretenden volver a conseguir el éxito a través de exigentes pruebas que deberán sortear los concursantes que aceptaron el reto de poner a prueba sus habilidades.

Sin embargo, apenas han pasado dos capítulos y ya se presentó la primera baja de la competencia, dado que una de las integrantes hizo un anuncio importante que le dará un giro total a la aventura, razón por lo que te compartimos todo lo que sucedió en el capítulo del martes 29 de agosto, alrededor del abandono.

Desde que arrancó la jornada en la que se compitió por un enigma, Alejandro Lukini anunció que Natalia Valenzuela no estaría compitiendo, pues tuvieron que llevarla emergencia al hospital debido a que presentaba malestar, por lo que al término de la contienda darían el parte médico acerca de si podría o no seguir en el programa.

Twitter @IslaReality

A pesar de la situación, el equipo de los Rebeldes continuó en el juego y armaron una buena estrategia que los llevó a ganar su primer enigma, pero se quedaron muy cerca de obtener la experiencia en globo aerostático que formaba parte de la recompensa, así que se puede decir que tuvieron una buena jornada.

¿Qué sucedió con Natalia Valenzuela?

Al terminar la competencia, el conductor le dio la bienvenida a Natalia Valenzuela para que compartiera el parte médico, así que después de que le practicaran algunos estudios, la conductora confesó que está embarazada, razón por la que no pudo seguir la competencia, pues las pruebas y las condiciones a las que están expuestos podrían ponerla en riesgo, así que tuvo que abandonar La Isla.

Me siento contrariada por lo que está pasando no me lo esperaba, pero si lo deseaba y lo deseaba profundamente. Pero son de esas cosas de la vida del por qué ahora, por qué en este momento y ahí te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios son perfectos ¡Estoy embarazada!", comentó Valenzuela.