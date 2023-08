Luto en las telenovelas: Muere actriz de TV Azteca de forma misteriosa; filtran enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien participó en exitosos proyectos de Televisa y TV Azteca, murió de forma repentina durante el mes de febrero de 2019 y es ahora, 4 años después de su partida, que se revela la difícil enfermedad que enfrentó. Se trata de la talentosa Christian Bach, quien fue esposa del primer actor Humberto Zurita durante 33 años, hasta el día de su fallecimiento.

La intérprete de melodramas como De pura sangre, Colorina, Los ricos también lloran y Atrapada perdió la vida el 26 de febrero de 2019 por causas desconocidas. Su viudo, con quien tuvo a dos hijos, explicó que la última voluntad de la originaria de Buenos Aires, Argentina, era que nunca se revelara al público su enfermedad, por lo que hasta hace poco su causa de muerte era un misterio.

Christian Bach sí sufrió cáncer

Sin embargo, recientemente Humberto confesó en una íntima entrevista cuál era el padecimiento por el que Christian estuvo sufriendo en silencio, ya que no quería que la prensa ni sus fans se enteraran de él. El actual novio de la mexicana Stephanie Salas dio una entrevista exclusiva al nuevo canal de YouTube de Anette Cuburu, donde recordó con cariño a su fallecida esposa como el amor de su vida.

Anette comenzó mencionando a Bach como la "media naranja" de Zurita y él un tanto incómodo, respondió: "Una gente muy querida, me enamoró, nos enamoramos, nos casamos, vivimos 3 años juntos, decidimos tener hijos, fuimos un éxito como empresarios, como amigos, como amantes, como todo", dijo el primer actor de novelas del Ajusco como El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo.

Posteriormente, el originario de Torreón, Coahuila, explicó lo importante que fue para él estar al lado de una persona como Christian: "Era una gran mujer que a mí me enseñó muchísimas cosas y siempre lo he dicho, la vida sin amor no vale la pena". Cambiando el tema de conversación, Anette preguntó lo siguiente: "¿De qué enfermó Christian?, y don Humberto respondió: "No, eso no lo puedo contestar".

Sin embargo, Zurita acabó admitiendo que Christian tuvo cáncer como se había especulado durante tantos años: "La gente sabe que ella (Christian Bach) agarró un cáncer". Eso sí, el histrión se negó a dar más detalles sobre el deceso de la argentina, asegurando que así lo pidió ella: "Cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella. Así lo quiso ella. A mi no me gusta hacer un show de mi vida, pero es un respeto a mi mujer. Ese tema sí lo guardamos", expresó Humberto.

Fuente: Tribuna y YouTube Anette Cuburu