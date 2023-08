Luto en TV Azteca: Matilde Obregón despide a su hijo tras morir aplastado; así está el otro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de TV Azteca se han vestido de un triste luto, debido a que la famosa y reconocida periodista, Matilde Obregón, por desgracia acaba de perder a su hijo, Francisco Foraesteri, del cual acaba de despedirse devastada, después de que muriera aplastado por un balcón, además de revelar como se encuentra el otro gemelo, Diego Foraesteri.

Fue el pasado martes 29 de agosto cuando se reveló que las cinco víctimas del colapso de un balcón en Valle de Bravo, la pasada madrugada del domingo 27 de agosto, fueron sus dos hijos gemelos y tres amigos de ellos, concluyendo en que Francisco, al cual le dice Paco de cariño, y su otro hijo, Diego, quedara gravemente herido, dejando a la exparticipante de MasterChef Celebrity en una situación desgarradora.

Ante este hecho, Obregón se había mantenido en completo silencio hasta este miércoles 30 de agosto, cuando empleó su cuenta de Twitter para dejar un emotivo mensaje de despedida a sus dos hijos, expresando el agradecimiento que tiene de que tantas personas se tomaran un momento para dedicarle unos mensajes de condolencias y de fuerza para ella en estos momentos tan complicados.

Diego, Francisco y Matilde. Internet

Obregón en su mensaje expresó que todos tienen: "Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros. Afortunadamente somos una familia de FE que sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz tomado de la mano del creador", hablando en representación de ella y de toda su familia, dejando en claro que están unidos para sobrellevar esta terrible situación con el joven de tan solo 29 años de edad.

Con respecto al segundo de los gemelos, finalmente dio nuevos detalles, señalando que: "Gracias a nombre de Diego que ya está fuera de peligro por sus oraciones y enorme cariño", lo que significa que el joven ya no estaría en peligro o luchando por su vida, dando un pequeño alivio a la familia en medio de su terrible tragedia, agregando la oración: "Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios".

