Marie Claire Harp reacciona a las declaraciones de Ninel Conde; así defendió a su prometido

Ciudad de México.- La relación entre Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa ha sido una de las más mediáticas del mundo del espectáculo, razón por la que no han estado exentos de polémicas y en medio de nuevas especulaciones de una presunta infidelidad de parte del cante, ahora se le suman algunas declaraciones que han lanzado sus ex, quienes no lo han dejado muy bien parado.

Primero, Niurka Marcos se lanzó contra el hijo de Joan Sebastián luego de que éste pusiera en duda la paternidad de su hijo Emilio Osorio, así que la cubana decidió destapar que en su momento tuvieron un encuentro íntimo que la dejó muy decepcionada, debido a que no logró satisfacerla como está acostumbrada.

Ahora, es Ninel Conde la que habló de su supuesto mal desempeño en la cama, pues al ser cuestionada acerca de quién de sus ex fue mejor amante, el 'Bombón Asesino' puso por encima de Figueroa a Luis Miguel, echando de menos lo que tuvo con él, a pesar de que estuvieron cerca de casarse.

Marie Claire Harp reacciona a los señalamientos

Ante las fuertes declaraciones que han lanzado la exparejas de su prometido, la guapa venezolana decidió romper el silencio y frente a las cámaras del programa De Primera Mano, dejó en claro que le tiene sin cuidado el qué dirán, pues a lo largo de más de dos años de relación han podido superar varios escándalos con los que los han intentado separar.

Cada quien tiene sus experiencias maritales. Que viva el amor", declaró Harp restando importancia a las palabras de Ninel.

La exintegrante de La Casa de los Famosos México dejó en claro que no es importante lo que pueda venir de alguien del pasado, pues por algo no siguen juntos, por eso prefiere enfocarse en el presente y asegura que está de lo mejor con José Manuel, tanto que siguen con los planes de boda, misma que podría darse en noviembre o en febrero de 2024, pues todavía siguen afinando detalles.

Por su parte, José Manuel Figueroa también ha decidido no tomar importancia a los comentarios que han lanzado, pues destaca que con cada una las experiencias fueron diferentes y de su parte no se atrevería revelar intimidades ni hacer comparaciones alrededor de las mujeres que han pasado por su vida, pues le parece de mal gusto y destaca que si fuera él quien lo hiciera lo tundirían de críticas, por lo que cuestiona la equidad de género.

