"O él o yo": Revelan que Fernando Colunga mandó a correr a David Zepeda de 'El Maleficio'

Ciudad de México.- Hace algunos días el famoso actor David Zepeda confesó que no sería parte del remake de El Maleficio que ya prepara Televisa, pese a que se había manejado la versión de que sería uno de los actores principales. Ahora ha salido a la luz que la razón por la que el famoso galán sonorense no formará parte de esta producción es porque así lo pidió el protagonista, Fernando Colunga.

La semana pasada el intérprete de melodramas como La Fuerza del Destino, Mi fortuna es amarte y Vencer la ausencia explicó que las negociaciones con el productor José Alberto Castro no se habían concretado, por lo que muchos pensaron que todo se debía a cuestiones económicas: "No quedé en la novela, no llegamos a un arreglo, era un poco difícil por los factores y no estamos en ese proyecto. Seguramente le va a ir increíble como todo lo que hace el señor José Alberto Castro", dijo David a la prensa.

Sin embargo, en la reciente edición de la revista TVNotas señalaron que en realidad el talentoso hombre nacido en Nogales, Sonora, no será parte de esta producción por una cuestión de egos. Al parecer Fernando Colunga se habría encargado de lograr que Zepeda quedara fuera de El Maleficio pues habló pestes de él y hasta habría hecho un berrinche, pues dio un ultimátum a la producción para que eligieran entre él y David.

Una fuente cercana al productor de El Maleficio señaló lo siguiente: "Fernando hizo todo lo posible para que David no estuviera en el proyecto. No deseaba tenerlo de compañero", inició el relato. Supuestamente al protagonista de la telenovela no le gustó saber que el sonorense la haría de su hijo en la trama porque solo hay unos cuantos años de diferencia en su edad: "¿Cómo David con solo ocho años menos iba a ser su hijo? Fernando sentía que eso era acentuar todavía más su edad".

Asimismo, el informante anónimo de TVNotas dijo que Colunga se encargó de hacer quedar mal a David asegurando que no era buen actor y que solo lo contrataban por su físico: "Fernando comenzó a hablar mal de David. A decir que a él no le gustaba actuar con pésimos actores que se habían iniciado como modelos, contratados solo por su físico y David se enteró". Finalmente, Fernando había puesto de ultimátum que si se quedaba Zepeda, él se iba, por lo que finalmente el sonorense dejó las grabaciones.

