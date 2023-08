"Pinocho": Eduardo Verástegui enfurece contra reportero en VIDEO y así defiende a Trump

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado martes 29 de agosto el famoso actor Eduardo Verástegui, quien fue uno de los máximos galanes de Televisa, regresó a México para la premiere de su película Sonido de libertad, sin embargo, el evento se vio empañado por su encontronazo con los reporteros. El mexicano enfureció luego de escuchar el nombre de Fabian Marta, inversionista del filme que fue detenido por secuestro de menores, quien ya se encuentra en libertad tras pagar una fianza.

Durante la alfombra roja de la película, el actor de los melodramas Soñadoras, Tres Mujeres y Alma Rebelde externó su descontento al ser cuestionado sobre el patrocinador que fue señalado por secuestro de niños. De inmediato, Verástegui afirmó que no se usó el dinero de Marta para la filmación del proyecto y expuso: "Es que mira, tú trabajas para la prensa Pinocho, sí, sí, tú eres prensa Pinocho, claro que eres prensa Pinocho, mira hasta donde te llega la nariz", decía fúrico.

Acto seguido, Verástegui aseguró que el reportero que le hacía estos cuestionamientos era parte del problema que él está defendiendo y hasta señaló que era probable que el entrevistador haya sufrido algo de niño: "No te interesa salvar niños porque algo te pasó de niño... Porque tú no quieres salvar a los niños mexicanos, tú eres parte del problema mi hermano porque no te informas. A ver ¿qué pasó?, explícame tú ¿qué pasó?", respondió Verastegui molesto.

Hay que informar, hay que educarlos a esta prensa Pinocho hay que educarla. No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, ¡por favor!, ustedes juegan un papel muy importante, yo no puedo solo", agregó.

Posteriormente, Eduardo se mostró orgulloso del trabajo que hizo en Sound of Freedom (nombre del filme en inglés) y relató el momento en que acudió con el papa Francisco para pedirle su apoyo: "Hace 8 años le presenté el proyecto y le pedí sus oraciones, le dije 'santo padre, esto es un problema global, que sucede en todos los sectores, en el sector político sucede, en el sector religioso sucede, en el sector nuestro sucede, es donde más sucede', y él me dijo 'yo te prometo que voy a rezar por este proyecto de manera muy especial, gracias por involucrarte en un proyecto que busca convertirse en un momento que busca erradicar la trata'", contó.

Asimismo, el exintegrante de grupo Kairo mostró que sigue respaldando a Donald Trump luego de que el exmandatario de EU mostrara su apoyo a que contienda por la presidencia de México: "Es uno de los líderes providas más importantes del mundo". Finalmente, el ahora político externó su regocijo al saber que Sonido de libertad se colocó como la película más taquillera en la historia realizada por un mexicano de manera independiente en Estados Unidos.

