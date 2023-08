Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Mónica Pont, quien ha participado en múltiples telenovelas de Televisa, desató la alarma de todos sus seguidores y fans pues hace algunas horas compartió el terrible momento que vivió al sufrir un asalto a mano armada cuando llegaba a su hogar en la CDMX. Como se sabe, hace casi dos semanas el cantante Miguel Bosé también sufrió un violento robo en su casa de la capital mexicana.

La intérprete de los melodramas Ni contigo ni sin ti y Los Ricos también lloran fue víctima de la delincuencia cuando regresaba a su domicilio en compañía de su hijo Javier Sagrera, quien es piloto de F3 y apenas tiene 19 años. La española que lleva residiendo poco más de 3 años en México y en una entrevista recogida por Agencia México, contó que un ladrón los sorprendió a punto de pistola justo antes de que se cerrara la puerta del ascensor para subir a su casa.

El delincuente le exigió a Mónica y a su heredero que le dieran dos Rolex que llevaban puestos y que están valorados en más de 20 mil euros cada uno. La artista de 52 años también relató que, aunque el portero del edificio intentó evitar el robo, no solo no lo consiguió, sino que recibió un disparo y ahora se encuentra luchando por su vida en un hospital.

Mónica Pont y su hijo

La nacida en Barcelona aseguró en entrevista con el medio EdaTV que los ladrones la siguieron a ella y a su hijo desde el aeropuerto de la CDMX: "En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarlos. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte".

Y añadió: "Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses". Acto seguido, la también actriz de Luis Miguel, la serie, pidió a sus seguidores a que eleven una oración por el portero que está delicado tras recibir el disparo: "Existe actualmente una banda en el aeropuerto de la CDMX que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en disparar para robarte lo que lleves encima. Gracias por vuestro apoyo y por favor si pueden recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugó la vida para intentar protegernos", mencionó en Instagram.

Por ahora Mónica, quien regresaba de pasar sus vacaciones en Cancún junto a su hijo, nacido del matrimonio de la actriz con el empresario Javier Sagrera, está contemplando abandonar México, a pesar de que aquí no le falta el trabajo como actriz: "Mi vida y la de los míos está por encima de todo", expresó la también modelo y conductora de 52 años.

Crédito: Instagram @pontmonica

Fuente: Tribuna