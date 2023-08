Tras pelea en Televisa, Karime Lozano acusa a Cristián de la Fuente de ataques en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su supuesta y tan polémica pelea en Televisa con uno de sus compañeros, el famoso y reconocido actor de melodramas, Cristián de la Fuente, recientemente fue acusado de violencia emocional, debido a que la reconocida actriz, Karime Lozano, en una reciente entrevista volvió a afirmar que este lanzó varios ataques en su contra de manera emocionao que la afectaron mucho.

Como se sabe, a de la Fuente se le acusó de tener una enemistad con Pablo Montero, debido a que aseguran que se agarraron a golpes detrás de bambalinas en la obra de teatro Los Amantes Perfectos, por el amor de la famosa y joven actriz, Candela Márquez, pues supuestamente Cristián y ella tendrían una relación y eso a Pablo no le importaría y le habría comenzado a coquetear por mensajes.

Y ahora, de nueva cuenta se encuentra en medio de una polémica por agresión, aunque en esta ocasión física, debido a que Lozano en una entrevista recordó que al trabajar junto en Soñar No Cuesta Nada, el famoso actor supuestamente habría sido muy abusivo con ella, en el sentido de que lanzaría comentarios muy hirientes en contra de su físico y otros aspectos que la hicieron pasar "un infierno".

Por ese motivo, durante el estreno del filme Sentido de Libertad, en el que se habla sobre la violencia infantil y abusos a menores, la prensa al verla no dudaron en cuestionarle sobre como se sintió cuando ella sufrió una violencia verbal, tal como ella comentó hace un tiempo atrás, a lo que ella se mostró completamente renuente y dijo que no iba a tocar ya esos temas y pensaba dejarlos en el pasado.

Pero ante la insistencia, ella dijo que considera innecesario el siquiera nombrar a la persona que hizo esos comentarios, debido a que ella ya le había quitado ese poder en su vida de hacerla sentir mal, insegura y triste consigo mismo, que hoy en día ve las cosas completamente diferente y cree que ya no es necesario en su vida recordar cosas que ya dejó atrás por un importante motivo, mostrándose firme al respecto.

Finalmente, pidió a todas las mujeres que la estaban viendo que no se quedaran calladas ante cualquier tipo de violencia que pudieran sufrir, pues "el abusivo vive hasta que la víctima quiere", señalando que ella no tuvo el valor en el momento en el que pasó todo, pero que ahora daba el consejo de no quedarse calladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui