Wendy Guevara presume a sus seguidores la joya que le regaló Marlon Colmenarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues a pesar de que sus millones de seguidores ya le mostraron que no quieren a su amigo Marlon Colmenarez se empeña en sacarlo a relucir, ahora al presumir emocionada el regalo que le hizo el venezolano como muestra de su cariño.

Aunque el bailarín no era tan conocido en el medio del espectáculo, a pesar de que ha tenido algunas apariciones en programas como Enamorándonos, ahora su nombre es muy conocido por la relación cercana que tiene con la ganadora de La Casa de los Famosos México, aunque para su infortuna su fama creció de manera negativa.

Y es que tanto fanáticos como amistades de la rubia, únicamente lo ven como una persona que busca sacar beneficio del éxito de Wendy Guevara, así que de aprovechado y de colgado de la fama no lo bajan, además de que hubieron algunas situaciones que no fueron del agrado de muchos, tales como que se negara a ir a apoyarla a las afueras del inmueble donde grababa en Televisa.

ESPECIAL

Las integrantes del clan de 'Las Perdidas' no han tenido reparo al señalar que no es un hombre que le conviene a su amiga, por lo que se han sumergido en una intensa guerra de declaraciones con él, pero Wendy Guevara ya dejó en claro que no piensa permitir que se metan en su amistad, por lo que ya exigió a todos que dejen de atacarlo.

Wendy Guevara presume el regalo de Marlon Colmenarez

Sin importar el qué dirán, Wendy Guevara presumió en todo lo alto que se encuentra más unida que nunca a Marlon Colmenarez, quien la sorprendió al regalarle una fina joyería, pero no se emocionen que no se trata de un anillo de compromiso ni nada parecido como algunos podrían imaginar

Fue a través de sus historias de Instagram, donde la integrante del 'Team Infierno' mostró que su amigo le regaló una pulsera que cuenta con algunas incrustaciones, así que como le gustó mucho el detalle no dudó en agradecerle de manera pública y mostró como le luce en su muñeca izquierda.

Instagram @soywendyguevaraoficial

Aunque Wendy Guevara ya no dio más detalles acerca del obsequio, simplemente demostró una vez más que no piensa alejarse de él por capricho de nadie, al contrario cada que puede se queda en su departamento y la acompaña a sus eventos, así a que a las fans que no están de acuerdo con su amistad les tocará soportar.

Fuente: Tribuna