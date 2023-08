¿Adiós Gustavo Adolfo Infante? Se avecinan despidos de 'Sale el Sol'; conoce los reemplazos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que dentro de Sale el Sol muy pronto se van a ver nuevas vibras y nuevos rostros, debido a que recientemente el famoso presentador y polémico excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, recientemente afirmó que se avecinan despidos masivos dentro de dicha emisión matutina, dando a conocer los reemplazos que tendrían, ¿acaso Gustado Adolfo Infante va a decirles adiós?

Como se sabe, la mañana del pasado viernes 11 de agosto, cuando se anunció en pleno programa en vivo, que a partir de ese momento la productora, Alejandra Luck, dejaba el mando de la emisión matutina para tomar otro camino, y aunque el festejo era para ella, en ningún momento estuvo al frente de las cámaras y solamente todos dieron unas breves palabras de despedida, en las que no mencionaron el motivo de su partida.

Y al parecer este cambio de producción trae muchos despidos, pues según informes de Kaffie: "Me entero que María Teresa Alessandri González, Raúl Osorio, la peruana Hany Portocarrero, Gabriela Prieto Díaz Infante, la española Candela Márquez y Eduardo Villasana Ruíz mejor conocido como Eddy Vilard están en la terna para unirse a la nueva temporada de Sale el Sol, que el lunes próximo estrena conductores (as)", sin revelar a alguien seguro aún.

Pero a través de su cuenta de Instagram también quiso destacar lo pongo que pagarían por trabajar en el banco, señalando que: "Debo señalar que cualquiera de ellas o ellos que se quede conduciendo Sale el Sol ganará poco, pues las 'intelingentísimas' contrataciones millonarias, como las de Laura Bozzo, Yordi Rosado e Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano, por parte de los 'zopencos' ejecutivos de Imagen Televisión ¡tienen en la quiebra al canal!".

Ante este hecho de que no habría dinero para poder pagarles bien, a como ganan los actuales presentadores, la realidad es que se verían en la necesidad de despedirse del público, pues el expresentador del programa Hoy expresó que: "De hecho para la contratación y para tener de dónde pagarles a las y los nuevos (as) conductores (as), Imagen Televisión se ve obligada a sacar de la nómina a varios (as) de los (as) actuales conductores (as) de Sale el Sol".

Hasta el momento, el denominado 'Villano de los Espectáculos' no reveló los nombres de aquellos que van a ser despedidos muy pronto, tampoco dio con certeza los reemplazos, sin embargo, señaló que: "Por último, la nueva temporada de Sale el Sol, ahora bajo la responsabilidad de Adrián Patiño (exproductor de Venga la Alegría)!, y que "tendrá nuevo horario: de 9:30 a 11:55 a. m.", buscando elevar el rating.

Kaffie anuncia nuevos conductores. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui