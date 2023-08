Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que el pleito entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no llegará a su fin pronto pues la tarde de este jueves 31 de agosto la intérprete mexicana hizo fuertes acusaciones en contra de su heredera. Durante una íntima plática con Pati Chapoy, la aclamada rockera confesó que recibió una brutal golpiza por parte de su unigénita hace varios años, señalando que la joven tiene problemas de adicciones.

Hace algunas semanas la hija de doña Silvia Pinal estrenó su sencillo Milagros, que muchos creyeron era un tema para reconciliarse con Frida, pero ahora ella dijo que en realidad fue una manera de hacer una limpieza a sus sentimientos. Asimismo, Alejandra manifestó que tiene más de dos años sin cruzar palabra con su heredera y admitió que ninguna de las dos ha dado el paso para solucionar sus problemas:

No, tampoco (yo la he buscado), pienso que el tiempo ayuda a sanar las cosas... tengo que dejar que ella madure, y que ella se dé cuenta, que ella viva y tenga su fondo, creo que tengo que permitir también que se equivoque", expresó ante las cámaras de Ventaneando.

Al ser interrogada sobre Pablo Moctezuma, padre de Frida, la intérprete de inmediato señaló que este sujeto nunca fue un padre presente: "Nunca ha habido mucho papá que digamos, yo realmente decidí separarme cuando ella tenía dos meses de edad, y como siempre vi por ella, nunca pedí nada y siempre dejé que la viera". Sin embargo, ante la pregunta sobre el origen del distanciamiento con su retoño, 'La Guzmán' habló como nunca antes:

Hubo y empezó el distanciamiento cuando yo le quité el dinero, cuando yo le dije 'yo quiero que generes, tu carrera, que hagas algo de tu vida', y ya no le gustó que no hubiese esa mensualidad. Ella tiene 31 años y va a cumplir 32, y creo que ya es tiempo de hacer algo por sí misma, para que ella se sienta orgullosa de sí misma y de sus logros".

Asimismo, la heredera de Enrique Guzmán recordó que envió a Frida a Estados Unidos por temor a que fuera secuestrada en México, y al volverse a reencontrar con ella la encontró muy cambiada: "Cada vez que iba y la visitaba, era más americana, entonces ahí la empecé a perder, hasta me hablaba en inglés y yo ‘a ver hija, yo hablo en español". Posteriormente, la cantante destacó que fue justamente en esa época cuando la joven fue diagnosticada con Borderline personality (trastorno límite de la personalidad).

Crédito: Internet

Ale contó que desde ese momento la ahora concursante de Mira quién baila VIP fue medicada, lo cual también les trajo otros problemas: "Yo tengo problemas de alcoholismo, sí, pero son muy diferentes los problemas de alcoholismo a los problemas con pastillas que son opiáceos (…) Alguna vez yo recuerdo estar en un rehab y me hablaron que ella estaba mal y que había golpeado a una amiga de ella, yo no quise salir del rehab porque me lo habían recomendado, me dijeron ‘si sales vas a caer como piedra'", admitió.

La intérprete dijo que en ese momento decidió "encerarla" para prevenir nuevos sucesos violentos y explicó que desde entonces le "agarró un resentimiento espantoso". Al ser cuestionada sobre si sufrió agresiones por parte de Frida, la artista confesó: "Sí, sí (me golpeó), hubo varias… había una persona que es Alejandra Covarrubias, mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla", narró.

Posteriormente, Alejandra reflexionó sobre este terrible acontecimiento y expuso que aunque ambas han tomado terapias, su relación madre e hija nunca volvió a ser la misma: "Yo creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón, no soy nadie para… reclamárselo, pero lo hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos, las dos, pedido disculpas y tal, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma".

Finalmente, la cantante de temas como Llama por favor respondió a la interrogante de si podría haber una reconciliación pronto con Frida y expresó: "Yo quisiera, es lo que más anhelo… ella sabe que la amo, siempre le di lo mejor que tuve, le di lo mejor a ella antes que dármelo a mí, y eso está mal, porque siempre como madre uno tiene que ponerse también sus zapatitos, y límites también que no le puse nunca jamás, porque a mí tampoco me los pusieron".

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno