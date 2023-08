Anahí pone un alto a rumores con Andrés García y estalla con la verdad: "Puras porquerías"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida cantante y querida actriz, Anahí, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que no dudó en poner un alto a los rumores en el que se le acusa de haber mantenido un oculto romance con el hoy difunto actor de novelas, Andrés García, que era 43 años mayor que ella, por lo que en una reciente entrevista estalló con toda la verdad, afirmando que los que se dijo fueron "puras porquerías".

Como se sabe en el año de 1999 la joven actriz y García formaron parte del reconocido melodrama, Mujeres Engañadas, momento en el que ella contaba con tan solo 17 años de edad y él ya tenía 60 años, por lo que cuando se reveló que la joven se fue a vivir con él a Acapulco tras la novela, salieron muchos chismes y rumores sobre una relación amorosa, por lo que el público se le fue en contra a Andrés, dado a que la diferencia era de más de cuatro décadas.

Y ahora, después de tantos años cargando con el mencionado rumor, en una reciente entrevista con el famoso periodista, Joaquín López Dóriga, Anahí finalmente dejó en claro su relación con el histrión, afirmando de manera contundente que: "En Mujeres Engañadas yo era la hija de Andrés García y donde quiera que esté, ese señor conmigo fue maravilloso. En los momentos más duros de mi enfermedad fue una mano amiga", haciendo énfasis en la amistad.

Ante este, recalcó que ella se fue con el actor de Pedro Navajas, pues él la estaba apoyando para superar la anorexia y bulimia que casi la mata, declarando que: "Yo no necesitaba dinero teacher, nada, yo trabajaba mucho, yo necesitaba cariño y claro que lo tenía porque , repito, mis papás me aman, pero necesitaba ese apretón de manos a veces y Andrés fue una persona de 10., Todas las porquerías que inventarios, que si andaba con y bueno, el fue una mano amiga".

Tras esto, la famosa actriz de Rebelde recalcó que fueron tiempos muy oscuros para ella y que el hoy difunto actor fue como un segundo padre, y un amigo excepcional que jamás se propasó con ella y que estuvo al pendiente en todo ese proceso de sanar y dejar atrás el desorden alimenticio que casi le causa la muerte, dado a que se le detuvo el corazón por la falta de alimentación y de nutrientes.

Cabe mencionar que Anahí recordó que esto fue por comentarios de los productores de Primer Amor: A Mil por Hora: "Me dijeron 'Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera'. Entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela. Me siento con mi mamá y me dice: 'Vamos a hacer la telenovela. Estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas. Son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la novela', comenzando así su obsesión por bajar de peso y no comer.

