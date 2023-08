Casi muere: Tras 7 cirugías y retiro de Televisa, actor vuelve a 'Hoy' con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien lleva más de 20 años en Televisa, concede la primera entrevista al programa Hoy luego de haber estado a punto de morir tras haber sido sometido a al menos siete cirugías. Se trata del querido Víctor Reséndez, mejor conocido como 'Latin Lover', quien a mediados de este 2023 enfrentó severos problemas de salud que casi le cuestan la vida.

Durante el mes de mayo el hombre originario de Monterrey, quien fue stripper durante los inicios de su carrera, informó que había sido internado en un hospital debido a que lo sometieron a una cirugía de columna, sin embargo, tuvo complicaciones durante su recuperación y por ello pasó varios días dentro del nosocomio. En diversas ocasiones, 'Latin' usó sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que hicieran oraciones por él.

El galán de las telenovelas Qué bonito amor, Mi marido tiene familia y Velo de novia acaba de empezar a retomar sus actividades laborales tras superar su crisis de salud y en una entrevista ante las cámaras de Hoy, contó qué le había ocurrido: "Ni acostado, ni sentado, ni parado, no podía estar sin dolor, era un dolor fuertísimo y no porque hayan hecho una mala cirugía", contó el también empresario y exluchador.

'Latin Lover', quien fue conductor estelar del desaparecido programa Muévete, contó que todo comenzó debido a que en su primera cirugía de columna contrajo una bacteria que le causó fuertes dolores: "La bacteria inflamó el nervio, lo irritó, sobre todo el nervio de la ciática, cuando se irrita y se inflama, son dolores que no se los deseo a nadie".

Asimismo, el famoso regio detalló que los médicos que lo atendieron tras la intervención tardaron en darse cuenta que estaba infectado: "Un día le dije al doctor 'oye hermano, dime ¿qué pasa? ¿qué tengo? ¿por qué no se me quita el dolor?' y me responde 'no sé Víctor, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, no entiendo porqué', no habían ello vistos que había una bacteria, una infección".

Finalmente, 'Latin' compartió que hubo colegas artistas que siempre estuvieron pendiente de él durante su hospitalización: "Tres personas del espectáculo que siempre estuvieron al pie del cañón fueron Maribel Guardia, me mandó infinidad de videos, otro fue Eduardo Yáñez y Andy Rodríguez". Además dijo que la productora de Hoy ya lo llamó para pedirle que sea juez de la quinta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

