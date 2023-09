Charlotte Lascurain asegura que no necesita colgarse de la fama de Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Charlotte Lascurain no deja de generar polémica, pues luego de que se lanzara contra Wendy Guevara en un programa en vivo no ha dejado de recibir críticas en redes sociales y de "colgada de la fama" no la han bajado, así que cansada de la situación decidió romper el silencio para aclarar que no necesita de ella para acaparar atención.

Fue a través de un reciente live, donde la originaria de Hidalgo recibió algunos ataques de parte de algunos usuarios, así que no dudó en defenderse: "Déjenme de seguir, neta no vivo de redes sociales, lo hago porque me gusta hacerlo, tengo mis negocios y mis empresas", aseguró la influencer.

La creadora de contenido aclaró que lo único que hizo fue dar su opinión, por lo que no comprende la razón por la que la gente se molestó con ella, pues destaca que no tiene la obligación de pensar igual a los demás y cree que hubiera sido lo mismo si hubiera hablado acerca de otra celebridad.

Me choca que la gente cada que das una opinión diferente dice que te quieres colgar, al rato voy a hablar de Niurka Marcos y van a decir que me quiero colgar", aseveró.

Recordemos que Charlotte parecía ser amiga de la líder de 'Las Perdidas', pues fue una de las invitas a su exclusiva fiesta, donde estuvo documentando lo bien que la paso, pero acto seguido días después apareció en Sale el Sol diciendo que Wendy Guevara no le parece una digna representante de la comunidad trans, pues no está de acuerdo en que diga que es un hombre con senos.

En este sentido, Lascurain se mantiene firme en su postura y asegura que no lo hizo por llamar la atención, pues asegura que no lo necesita ya que ella también tiene su fama: "Nunca me quise colgar de esta chica, si me quiero colgar lo hago de Kim Kardashian, Britney Spears o alguien así que valga la pena, no porque ella no lo valga, pero no confabulo con sus opiniones".

De igual forma, destacó que tiene una buena relación con Wendy Guevara, a quien considera un buen ser humano, por lo que según ella no tiene problemas con la ganadora de La Casa de los Famosos México, aunque sus fanáticos no la perdonan y de "hipócrita" no han dejado de tildarla, así que esperan no vuelvan a tener ninguna relación.

