Ferka asegura que el 'Team Infierno' no tiene nada que ofrecer y por eso la envidian

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México llegó a su fin hace tres semanas con el triunfo de Wendy Guevara, pero la polémica entre los concursantes no para y parece que no pueden superar la guerra entre teams, pues se han enfrascado en una intensa guerra de declaraciones que parece no tener fin y ahora es Ferka la que lanzó un fuerte comentario contra los miembros del Infierno.

Fue a través de un video, donde Ferka volvió a comentar acerca de la reacción que tuvieron sus compañeros de reality ante la canción que Jorge Losa que compuso, algo que consideró les ardió ya que le ha ido muy bien en cuanto a reproducciones, pero no comprende el porqué de la envidia, así como la forma en que se han ensañado en hablar de ellos en todas las entrevistas y lives que hacen.

La actriz asegura que ni los pela y ellos insisten en revivir algo que fue parte de un juego, pues le comentaron algunos internautas que supuestamente Sergio Mayer y Wendy Guevara habían dicho que no iba a durar su relación con Jorge Losa y que no soporta el éxito que han tenido, así que si confirmar sus declaraciones despotricó en su contra.

Cabe destacar que lo que mencionaron ellos es que le desean que le vaya bien al español después de toda la tunda que le cayó en el reality, mientras que de su relación el 'Tata' dijo que le daba absolutamente lo mismo si andan o no, por lo que la gente tergiverso la información y ella cayó al dar su opinión acerca de ellos.

Me sorprende mucho que ellos a donde van, live que hacen, entrevistas que hacen no dejan de hablar de nosotros, yo ni los fumo ni los pelo. Ojo, Wendy me cae perfecto, Apio me cae perfecto y los quiero… Los demás están atorados conmigo desde el principio y me vale", comentó.

De este modo quedó en evidencia que siguen los problemas entre ella y Sergio Mayer, a quien acusó de machista, así como de maleducado luego de que éste minimizara su trayectoria artística, al igual que con Poncho de Nigris con quien tuvo varios enfrentamientos, así que a manera de burla dijo lo siguiente.

Ya se acabó, hay otras cosas que hacer y seguir con las carreras, bueno no hay cosas que puedan ofrecer".

Este comentario se da debido a que tanto Sergio como Poncho no han anunciado ningún nuevo proyecto a diferencia de otros concursantes, además de que siguen haciendo alarde de su participación en el 'Team Infierno', algo que para ella ya es pasado y se ha enfocado en seguir creciendo como actriz.

Fuente: Tribuna