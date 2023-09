"Hay que poner un alto": Lorena Herrera le da la razón a Lucía Méndez por interponer demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lorena Herrera se encuentra triunfando en Monólogos de la Vagina y acaba de anunciar que terminó de grabar la segunda temporada de Siempre Reinas, reality al que no regresó Lucía Méndez, quien tuvo fuertes problemas con sus compañeras y terminó demandándolas para que no vuelvan a mencionar su nombre de manera pública.

Como algunos recordarán Silvia Pasquel y Laura Zapata no tuvieron reparo al acusarla de darse aires de grandeza, debido a que no quiso grabar con ellas el tema oficial del proyecto, así como por ciertas actitudes que tuvo dentro de las grabaciones, razón por la que aseguraron no volverían a trabajar con ella en su vida, lo cual desató una ola de críticas hacia la intérprete de Corazón de Piedra.

Lucía se cansó de las constantes declaraciones de sus compañeras, así que decidió ponerles un alto con una restricción para que no puedan hablar de ella en los medios ni redes sociales, argumentando que dañaron su imagen, algo que dividió opiniones ya que mientras algunos la apoyaron, otros de exagerada no la bajaron.

Aunque Lorena Herrera decidió mantenerse neutral y no tomar partido por ninguna, dado que ella logró mantener una buena relación con todas, ahora frente a las cámaras de Eden Dorantes coincidió en que hay situaciones en las que se debe actuar, así que de algún modo le da la razón a Lucía Méndez respecto a las acciones que tomó.

ESPECIAL

Tiene razón. No me refiero respecto hacia quién lo hizo, porque les tengo mucho cariño a Silvia y Laura, pero estoy de acuerdo en que a veces se les tiene que poner un alto", comentó.

En este sentido, la intérprete de Masoquista explicó que ella vivió una situación similar cuando comenzaron a especular acerca de su sexualidad por culpa de Facundo, así que llegó a pensar en levantar cargos en su contra; sin embargo, no terminó por animarse a realizarlo, dado que es una persona que no le gusta lidiar con problemas.

Yo en su momento llegue a pensar en demandar a Facundo y varios como otro que tiene un canal de YouTube que dice puras mentiras de todo mundo, porque no se vale que te desprestigian y dicen cosas que nada que ver y que se las tiras en un segundo, pero no lo hice porque me da mucha flojera meterme en esas cosas de demanda".

Respecto a la nueva temporada de Siempre Reinas, Lorena Herrera indicó que por confidencialidad no puede dar grandes detalles, pero advierte que estará llena de polémica y drama, pues asegura que varias pelucas salieron volando y espera que a finales de año o durante los primeros meses de 2024 salga a la luz a través de la plataforma de Netflix.

Fuente: Tribuna