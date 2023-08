Hospitalizan de emergencia a Kimberly 'La Más Preciosa', ¿cómo se encuentra?

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' fue hospitalizada de emergencia la tarde de miércoles 30 de agosto, debido a que desde muy temprana hora comenzó a tener dolores intensos en la zona abdominal, lo cual atribuyó a una hernia que al parecer, le detectaron hace poco tiempo y al no sentir mejoría decidió recibir atención médica.

Siento que me van a decir que es la hernia. Voy al doctor porque ¿qué creen? El domingo que viaje de Veracruz para la Ciudad de México me incomodaba un dolor en la ingle, en la parte baja del ombligo y yo me moví en el avión y era un dolor y así me dejé", contó Kim en uno de sus videos.