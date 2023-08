José Emilio expone carácter violento de la pareja de Ana Bárbara: "Si me pasa algo fue él"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico joven microempresario, José Emilio Fernández, que también es uno de los hijos adoptivos de la famosa cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, sigue afirmando que la pareja de la artista, Ángel Muñoz, no es una buena persona, por lo que volvió a exponer su carácter violento en una reciente entrevista, afirmando que si le pasa algo "fue él", agregando además que era un mantenido.

De nueva cuenta el hijo de Mariana Levy y José María Fernández 'El Pirru', habló más a detalle de los presuntos maltratos que Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, comete contra los hijos de la cantante. La intérprete de Bandido cuidó a José Emilio como si fuera su hijo tras la muerte de Mariana, por lo que el joven ha estado cerca de la familia desde que era tan solo un bebé y por ello pese a la separación de su padre con la cantante, se han seguido frecuentando y pasando temporadas juntos.

Y con toda esa cercanía, el joven expuso ante el periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube la forma en que sus hermanos supuestamente han sido víctimas de Muñoz, afirmando que: "Yo me di cuenta como Ángel maltrataba a mis hermanos, a mí no me parecía nada, no solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto, yo creo que como

es el más chiquito, el que más cuido, y más crió desde muy chiquito, yo creo que a él sí le agarró cariño, pero a Chema y a Emiliano, no".

José Emilio, Ana Bárbara y Paula. Internet

Acto seguido, José Emilio aseguró que el hijo que 'El Pirru' y Ana Bárbara procrearon durante su relación fue el más perjudicado de esta situación, declarando que: "Al que peor trataba era a Chema, desde muy chiquito yo me acuerdo que Chema llegaba y me contaba que Ángel le decía puras pestes y puras cosas malas de mi papá, yo jamás en mi vida he hablado malas cosas de mi papá con José María.

Desde muy chiquito le empezaba a llenar la cabeza de cosas malas de mi papá, lo trataba horrible, eran unos niños literalmente como del ejército", asegurando que: "Tan solo en el cuarto de Chema tenía cámaras, hasta yo me sentía incómodo, si me quería meter a bañar yo no sabía si iba a haber cámaras ahí, nunca les pegó, nunca los trató mal físicamente, pero cómo les hablaba, cómo les gritaba, era una cosa horrible".

Conjuntamente, José Emilio Fernández Levy contó: "Ángel es el que se está encargando de la educación de mis hermanos, pero de esa forma tan militarizada y tan fea de tratarlos, la verdad yo me sentí muy mal y dije 'no, hasta aquí'. Sí me pasa algo ya saben

quién fue". Por si esto fuera poco, el joven aseguró que la pareja de la cantante vive a costillas de ella, afirmando que: "Se está aprovechando de Ana Bárbara, o sea, cómo un policía de migración puede tener un Corvette, puede tener un Tesla, tiene una casa de 4 millones de dólares, o sea ¿cómo es posible?", dijo al respecto.

Finalmente, José Emilio aseguró que por este motivo su hermano se fue a vivir con 'El Pirru': "Mi papá fue por él a Los Ángeles, se cruzó de Tijuana y literalmente casi casi ni le avisó a Ana Bárbara porque Chema le marcó llorando a mi papá diciéndole: 'ya no puedo vivir con él, ya no puedo'", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui