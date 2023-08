Julián Gil impacta al hacer confesión sobre Marjorie de Sousa; revela cuándo va a casarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso presentador y querido galán de novelas, Julián Gil, recientemente dejó completamente impactados a sus millones de fans de Televisa, al hacer una inesperada confesión sobre sus sentimientos hacía la polémica actriz, Marjorie de Sousa, y los temas de los acuerdos de paternidad, además de que finalmente revela cuándo va a casarse con su actual pareja.

El famoso actor recientemente inauguró su primer restaurante en la Ciudad de México, Isola, recordando que en México: "Mi primera oportunidad con 15 años, mi primer trabajo fue lavando platos, fui ascendiendo; de lavaplatos pasé a ayudante de cocina, a cocinero, después me fui al salón, conozco todas las áreas de los restaurantes. Inclusive mi primer restaurante lo tuve a los 25 años, es una industria, es un negocio que me apasiona y que conozco muchísimo".

Pero, el tema de su establecimiento no fue lo único de lo que se habló, pues se le cuestionó sobre que pensaba de que Marjorie finalmente señaló que sí desea que su hijo en común pueda convivir con él, este señaló que: "Me parece perfecto que se los haya dicho a ustedes, pero de alguna manera pienso que si se lo tiene que decir a alguien es a mí, pero esperando esa llamada ¡claro que sí! Si es desde el amor como dice ella, ¡también!".

Julián y Marjorie. Internet

Tras esto, el actor de Hasta el Fin del Mundo no dudo en enviarles un cariñoso mensaje, en el que expresa que desea que todo se haga desde el amor, sin presiones y que por su parte solo hay respeto debido a que: "Yo los quiero mucho. La verdad es que los quiero mucho y bueno, que el tiempo acomode las cosas como tiene que ser; que los quiero mucho a todos, a ella, al nene, a todos los quiero mucho".

Con respecto a su boda con la presentadora Valeria Marín, este declaró que: "El anillo está allí, ya nosotros de alguna manera estamos casados. Nos sentimos casados, nos sentimos que somos una pareja", confesando que: "Queríamos casarnos en este año, pero entre el proyecto que estoy, que es un proyecto bastante ambicioso y el trabajo de ella, queremos hacerlo para el año que viene, quizás a mediados del año que viene, pero la verdad es que no hay prisa".

Por su parte Valeria mencionó sobre su boda que no hay prisa ni presión, declarando que: "En un 'alocón' (locura) en Las Vegas, seguramente algún día les daremos una sorpresa, no sabemos. La verdad es que no lo hemos platicado, como dice Juli, ya estamos más comprometidos, más casados, disfrutando el compromiso, no hay prisa de casarnos. El hijo y el segundo y luego el divorcio, de verdad que no hay prisa para eso, estamos muy felices y disfrutándonos como pareja a full".

Fuente: Tribuna del Yaqui